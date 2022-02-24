Україна збила сьомий військовий літак Росії

Ще один російський літальний апарат знищили на Луганщині.

На Донбасі українські військові після початку російського вторгнення збили вже 7 літаків Російської Федерації.

Про це повідомила пресслужба Операції об'єднаних сил.

"Щойно Об’єднані сили збили ще один літак ВКС РФ на Луганщині. Це вже сьомий літак окупантів, збитий за сьогодні українськими підрозділами протиповітряної оборони. Загарбники продовжують нести втрати", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за ранок вівторка, 24 лютого, українським військовослужбовцям вдалося дати гідну відсіч противнику, зокрема збити 6 літаків ВКС РФ та 2 вертольоти. Відбити напад на Щастя, в ході якого знищили 2 російських танки та близько 50 російських окупантів.

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Тим часом Росія вдарила крилатими ракетами по передмістю Києва — удар двома крилатими ракетами по нашому військовому об’єкту в Броварах.

Також ми писали, що українські кордони обстрілюють із боку Росії та Білорусі, напружена ситуація і з боку Криму. Вранці 24 лютого депутати запровадили воєнний стан через напад Росії на Україну.

Також "Телеграф" повідомляв, що Україна втратила два населені пункти на Донбасі. У мережі з’явилися відео наслідків ударів РФ по українських об’єктах інфраструктури.