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Росія вдарила крилатими ракетами по передмісті Києва (відео)

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Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Росія вдарила крилатими ракетами по передмісті Києва (відео) Новина оновлена 24 лютого 2022, 12:26

У Броварах окупанти із ракет обстріляли військовий об’єкт.

У Києві, після того, як вранці виявили на Васильківській вулиці уламки російської ракети, знову чути вибухи.

Очевидці повідомляють про вибухи у Броварах, на Лівому Березі, чутно було у багатьох районах столиці.

У свою чергу, радник Міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що передмістя обстріляли крилатими ракетами.

"Щойно був удар двома крилатими ракетами по нашому військовому об’єкту в Броварах. Інформація з Генштабу. Інформація про жертви та руйнування уточнюється", - написав Геращенко.

У мережі з’явилось відео вибухів.

Нагадаємо, близько 5:00 ранку 24 лютого за київським часом Володимир Путін у новому зверненні оголосив про проведення "спеціальної військової операції " в Україні. Одночасно РФ розпочала обстріл українських міст.

Кордони України обстрілюють із боку Росії та Білорусі, напружена ситуація і на південних кордонах країни. Вранці 24 лютого депутати запровадили воєнний стан через напад Росії на Україну.

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