Уламки ракети у центрі Києва: військовий експерт пояснив, що це було

Ракета впала вранці у районі метро Голосіївська.

Уламки ракети на вулиці Васильківська, 3 в Києві відносяться до типу протикорабельних ракет повітря-поверхня Х-31. Імовірно, ракету збили силами протиповітряної оборони України.

Таке пояснення дав заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков на своїй сторінці у Facebook.

"От вже пішли в мережі фото уламку російської протирадіолокаційної ракети Х-31 на Васильківській в Києві.

Що означає цей обвуглений уламок? Те що наші Радіотехнічні війська і ППО працюють. Бо ціль такої ракети це радіолокаційні станції, а не житлові масиви.

Вірте в ЗСУ. Вони працюють. Вони до цього 8 років готувалися", — написав військовий експерт.

Нагадаємо, рано-вранці 24 лютого президент РФ Путін оголосив про початок "військової спецоперації" проти України.

Незабаром після цього у різних містах України сталися вибухи.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України запроваджується військовий стан.

Україна вже втратила кілька військовослужбовців та мирних жителів. Відомо про щонайменше вісім загиблих на території різних областей.

Оперативні новини про ситуацію в Україні читайте у матеріалі "Телеграфа": " Війна: війська Путіна заходять в Україну, Росія веде обстріл багатьох міст України (оновлюється) ".