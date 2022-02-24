Україна втратила два населені пункти на Луганщині: подробиці

У деяких регіонах України горять військові склади.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії на Україну російські бойовики захопили два населені пункти у Луганській області.

Про це повідомили у Telegram-каналі Міністерства внутрішніх справ України.

Зазначається, що російська армія захопила села Мілове та Городище, які знаходяться на Луганщині.

Мілове та Городище на Луганщині захопила армія РФ

У місті Щастя на Луганщині, як повідомили Сухопутні війська ЗСУ, українській армії вдалося знищити два танка та декілька вантажівок російських бойовиків.

У Щасті знищили російські танки та вантажівки

Що стосується ситуації в інших регіонах України, то у МВС звітують про такий стан речей:

у Хмельницькій області горить військова частина у Старокостянтинові — це сталося внаслідок артобстрілу;

у Дніпропетровській області горять військові склади у м. Краснопілля та Марганець;

у Вінницькій області у Тульчині та селі Бохан – пожежа у військових частинах;

у Луцьку підірвали телевежу;

у Київській області виникла пожежа поблизу військової частини Броварів.

Оперативні новини про ситуацію в Україні читайте у матеріалі "Телеграфу": "Війна: війська Путіна заходять до України, Росія веде обстріл багатьох міст України (оновлюється)".