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Україна втратила два населені пункти на Луганщині: подробиці

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Два села на Луганщині 24 лютого захопили російські бойовики Новина оновлена 24 лютого 2022, 08:51
Два села на Луганщині 24 лютого захопили російські бойовики

У деяких регіонах України горять військові склади.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії на Україну російські бойовики захопили два населені пункти у Луганській області.

Про це повідомили у Telegram-каналі Міністерства внутрішніх справ України.

Зазначається, що російська армія захопила села Мілове та Городище, які знаходяться на Луганщині.

Мілове та Городище на Луганщині захопила армія РФ
Мілове та Городище на Луганщині захопила армія РФ

У місті Щастя на Луганщині, як повідомили Сухопутні війська ЗСУ, українській армії вдалося знищити два танка та декілька вантажівок російських бойовиків.

У Щасті знищили російські танки та вантажівки
У Щасті знищили російські танки та вантажівки

Що стосується ситуації в інших регіонах України, то у МВС звітують про такий стан речей:

  • у Хмельницькій області горить військова частина у Старокостянтинові — це сталося внаслідок артобстрілу;
  • у Дніпропетровській області горять військові склади у м. Краснопілля та Марганець;
  • у Вінницькій області у Тульчині та селі Бохан – пожежа у військових частинах;
  • у Луцьку підірвали телевежу;
  • у Київській області виникла пожежа поблизу військової частини Броварів.

Оперативні новини про ситуацію в Україні читайте у матеріалі "Телеграфу": "Війна: війська Путіна заходять до України, Росія веде обстріл багатьох міст України (оновлюється)".

Теги:
#Україна #Росія #Луганська область #Армія #Бойовики #Війна
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