Україна втратила два населені пункти на Луганщині: подробиці
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У деяких регіонах України горять військові склади.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії на Україну російські бойовики захопили два населені пункти у Луганській області.
Про це повідомили у Telegram-каналі Міністерства внутрішніх справ України.
Зазначається, що російська армія захопила села Мілове та Городище, які знаходяться на Луганщині.
У місті Щастя на Луганщині, як повідомили Сухопутні війська ЗСУ, українській армії вдалося знищити два танка та декілька вантажівок російських бойовиків.
Що стосується ситуації в інших регіонах України, то у МВС звітують про такий стан речей:
- у Хмельницькій області горить військова частина у Старокостянтинові — це сталося внаслідок артобстрілу;
- у Дніпропетровській області горять військові склади у м. Краснопілля та Марганець;
- у Вінницькій області у Тульчині та селі Бохан – пожежа у військових частинах;
- у Луцьку підірвали телевежу;
- у Київській області виникла пожежа поблизу військової частини Броварів.
Оперативні новини про ситуацію в Україні читайте у матеріалі "Телеграфу": "Війна: війська Путіна заходять до України, Росія веде обстріл багатьох міст України (оновлюється)".
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