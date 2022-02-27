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Зеленский рассказал, где готов вести переговоры с Россией

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Зеленский напомнил белорусам об их причастности к войне в Украине Новость обновлена 27 февраля 2022, 10:14
Зеленский напомнил белорусам об их причастности к войне в Украине

Политик надеется на благоразумие северных соседей

Украина готова сесть за стол переговоров с Российской Федерацией, чтобы в стране поскорее воцарился мир. Однако делать этого на территории Беларуси, которая поддержала интервенцию Владимира Путина против нашего государства, мы не будем.

Такую позицию четко объяснил президент Владимир Зеленский в своем утреннем обращении в воскресенье, 27 февраля.

По словам главы государства, украинская сторона предложила Кремлю на выбор Варшаву, Баку или Стамбул — как место для обсуждения конца войны.

"Да и любой другой город, откуда не летят ракеты в Украину", — добавил Зеленский.

Президент напомнил, что Беларусь вступила в схватку с украинским государством наравне с РФ, все того же 24 февраля. В своей выступлении он рассказал о технике, прошедшей через границу, выпущенных ракетах, авиации и т.п.

"Если бы с вашей территории не было агрессивных действий, мы могли бы говорить в Минске, — заявил Зеленский. — Сейчас же вы еще не сделали свой главный выбор. И он впереди".

Напомним, что непризнанный лидер Беларуси Александр Лукашенко цинично призвал Украину к мирным переговорам еще в первый день вторжения России.

Теги:
#Украина #Россия #Президент Украины #Владимир Зеленский
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