Легендарна шевелюра була не завжди: як у молодості виглядав Іво Бобул і чим заробляв життя

У 2023 році артист оскандалився в інтерв’ю блогерки Еми Антонюк

Іво Бобул — відомий співак, народний артист України та навіть кандидат у президенти нашої країни. Його ім’я у 2023 році знову спалахнуло в українському інформаційному просторі після скандального інтерв’ю Емми Антонюк. Цього дня, 17 червня, артист відзначає день народження – йому виповнюється 72 роки.

"Телеграф" розповість, чим у молодості займався Іво Бобул і як він виглядав у той час.

Іво Бобул у молодості — яким він був

Іво Бобул народився у селі на Буковині 17 червня 1953 року. Його родина була небагатою, батько працював лісником, а мама – домогосподарка. Був час, що юному Іво довелося рік жити в інтернаті.

Після школи майбутній народний артист вступив до профтехучилища на іншому кінці країни – на Донеччині. Вже змалку співак шукав способи заробити на життя. Паралельно з цим він брав участь у творчій самодіяльності.

Як можна побачити на ранніх фото з молодості артиста, він давно почав носити свою легендарну шевелюру. Однак, так було не завжди — у юності пишної копиці волосся у Бобула ще не було.

Іво Бобул на фото зліва

До 1972 року Іво Бобул працював у будівельній сфері, а професійно виступати почав у 1980 році. Він брав участь у різних музичних конкурсах та співав в ансамблях.

У житті Іво Бобула був період, коли він два роки жив у США, де співав у ресторанах, щоб заробити собі на життя. А потім повернувся до України і з 1991 року почав співати у дуеті з Лілією Сандулесою, яка також була його дружиною.

До речі, про особисте життя артиста. Іво Бобул чотири рази був одружений. Має трьох дітей від різних шлюбів — двох синів і дочку. Нині він живе із четвертою дружиною Наталією.

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