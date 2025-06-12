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Сильно схудла та змінила зачіску: дружина Юрія Ткача з "Квартал 95" вразила новою зовнішністю

Автор
Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Дружина коміка Юрія Ткача сильно змінилася Новина оновлена 12 червня 2025, 15:33
Дружина коміка Юрія Ткача сильно змінилася. Фото https://www.instagram.com/viktoriya_tka4/

Вікторія Ткач останнім часом помітно схудла та змінила імідж

Юрій Ткач — відомий український актор та комік студії "Квартал 95". Артист веде активне публічне життя, бере участь у різних проектах та зйомках. І у всьому цьому його часто супроводжує кохана дружина Вікторія. Жінка також активно веде соцмережі, де ділиться подробицями свого життя. А нещодавно Вікторія вразила шанувальників змінами у зовнішності.

"Телеграф" розповість, як змінилася Вікторія Ткач та як вона тепер виглядає у новій зовнішності.

Юрій та Вікторія Ткач

Дружина Юрія Ткача — як вона тепер виглядає

Комік Юрій Ткач та його обраниця Вікторія одружилися у 2014 році, у їхньому шлюбі з’явилася на світ дочка Ліза. Дружина успішного ведучого та актора не залишилася в тіні — вона супроводжувала чоловіка на багатьох заходах та зйомках і поступово зібрала свою аудиторію шанувальників.

Юрій та Вікторія Ткач

Зараз на сторінці Вікторії Ткач у Instagram майже півмільйона фоловерів. І вони помітили, що останнім часом дружина коміка дуже змінилася. Ці зміни справді можна побачити навіть неозброєним оком.

Вікторія Ткач

На нових фото та відео видно, що Вікторія сильно схудла, і від цього ще й почала виглядати, наче молодша. Більше того, вона навіть почала публікувати трохи оголені кадри, чого раніше за нею не помічалося.

Вікторія Ткач

Крім нової фігури, у Вікторії Ткач також нова зачіска. Коротку стрижку зі світлим відтінком волосся вона змінила на довгі пасма темного відтінку. І треба сказати, що такий образ їй дуже личить.

Вікторія Ткач

Користувачі в коментарях, звичайно ж, відзначили схуднення Вікторії і почали запитувати, в чому ж секрет. На це дружина актора чесно заявила — просто закрила рота і перестала їсти шкідливу їжу.

Вікторія Ткач

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Теги:
#Схуднення #Юрій Ткач #Вікторія Ткач