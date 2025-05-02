Кинув "Квартал 95" і виїхав з України? Куди зник комік Валерій Жидков під час війни

Артист довгий час не з’являється у медіапросторі

Валерій Жидков — відомий комік, телеведучий та сценарист студії "Квартал 95". Українці знають його під сценічним ім’ям Тамбовський вовк, і це не дивно, адже артист росіянин, який народився у російському Тамбові. Після початку повномасштабної війни Жидков заявив про свою проукраїнську позицію, проте незабаром зник із публічного простору.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, куди зник Валерій Жидков під час війни і що говорять про це колеги із "Кварталу 95".

Валерій Жидков — що про нього відомо

Валерій Жидков співпрацював зі студією "Квартал 95" з 2003 року, він був одним із авторів та сценаристів компанії. Весь цей час він жив у Києві з дружиною Марією та двома доньками. До речі, Марію Жидкову вказано в соцмережах, як концертного директора Тамбовського вовка.

З початку повномасштабної війни Жидков був в Україні і навіть публічно заявив про свою проукраїнську позицію. Більше того, у червні 2022 року комік навіть отримав українське громадянство після 20 років життя та роботи у Києві. Також відомо, що артист із початку великої війни вивіз свою родину за кордон, а сам повернувся до України.

Проте останнім часом Валерій Жидков рідко з’являвся у медійному просторі та практично перестав вести сторінки у соцмережах. І, як виявилося, невипадково — артист пішов із "Квартал 95", не попрощавшись, і навіть виїхав з України за кордон.

Про це в ефірі "Ранок з Україною" повідомив нинішній керівник студії "Квартал 95" Євген Кошовий. За його словами, для всіх стало несподіванкою, що Жидков поїхав і просто залишив "кварталівців" без попередження.

"Він не працює. Він поїхав. Не знаю, чи можна це назвати по-англійськи, чи ні… Я коли дізнався, що він пішов, то для мене це було несподівано. Мені сказали, що Валера поїхав. "Поїхав та й поїхав. Значить, такий ти сильний чувак, бл*ть", — різко висловився про колегу Кошовий.

У якій країні зараз проживає Валерій Жидков і як він заробляє на життя — достеменно невідомо. Ні він, ні його дружина Марія не ведуть сторінок у соцмережах. Однак, що у нього, що у неї, в інформації про обліковий запис Instagram значиться, що обліковий запис розташований у Сполучених Штатах Америки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про зірку "Останнього москаля" Галину Безрук. Актриса ще 2015 року втекла до РФ, а нещодавно народила доньку.