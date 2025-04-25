Чи зможуть Лорак і Повалій повернутися в Україну після війни і чи пробачать їх українці

Чому справа не лише у громадській думці

Співачки Ані Лорак і Таїсія Повалій вже стали символом зради Батьківщини серед публічних людей. І якщо перша зайняла мовчазну позицію і просто продовжує будувати кар'єру в РФ, то друга відкрито підтримує путінський режим і навіть стала рупором російської пропаганди.

"Телеграф" запитав у штучного інтелекту Grok, чи можуть Лорак і Повалій повернутися до українського публічного простору, і чи зможуть українці їх пробачити після війни.

Лорак та Повалій — назад в Україну після війни не вийде

Колись війна в Україні закінчиться і існує ймовірність, що публічні люди, на кшталт Ані Лорак та Таїсії Повалій захочуть повернутися до нашого інформаційного простору або навіть будувати тут свою кар’єру після зради. Зробити це їм, на думку штучного інтелекту, буде дуже складно. І на це впливають низка чинників — громадська думка, політичний та культурний контекст та діяльність українських артистів, які були тут і працювали під час війни.

Проте, справа не лише у громадській думці та контекстах, а ще й у тому, що держава Україна ясно дала зрозуміти Ані Лорак та Таїсії Повалій, що їхня зрада не залишилася непоміченою. Як відомо, обох артисток в Україні позбавили звання народних, а також проти обох було запроваджено санкції РНБО. А ще вони обидві отримали російські паспорти після 2022 року.

Більше того, проти співачки Таїсії Повалій порушено три кримінальні справи (одна з них за заклики до знищення України), а деякі її активи, майно та права на кілька пісень було конфісковано за рішенням суду в Україні.

Тому повернутися на Батьківщину ні Лорак, ні особливо Повалій, якій уже заочно оголосили підозру, швидше за все, не вийде. Це з юридичного погляду. А тут важливо вказати і на етичний контекст.

Під час повномасштабної війни Лорак та Повалій не лише не підтримали українців, а, навпаки, стали на бік країни-агресора. Ані Лорак з мільйонною аудиторією в соцмережах вже четвертий рік ігнорує війну, не допомагає грошима, не підтримує українську армію, а воліє вдавати, що нічого не відбувається, заробляючи криваві рублі.

Таїсія Повалій робить цинічні заяви про те, що Путін прийшов рятувати українців від "київського режиму", і взагалі "він бореться з нацизмом", та іншу подібну маячню під дудочку російської пропаганди. І ось це все співачкам-зрадницям вже навряд чи пробачать, навіть через деякий час після закінчення війни.

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