Співачка доглядає ща собою і ймовірно вдавалася до послуг пластичних хірургів

Ані Лорак — відома російська співачка українського походження, яка нещодавно одружилася вдруге, і обрала славу та гроші в РФ навіть після повномасштабного вторгнення в Україну. Артистка вважає за краще не коментувати свою політичну позицію, а також не розповідає публічно про пластичні операції та "уколи краси" заради збереження молодості.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, які пластичні операції могла зробити Ані Лорак, щоб у 46 років виглядати на 20.

Ані Лорак та секрет її молодості

Співачці Ані Лорак, яка зрадила Україну, залишившись у РФ після початку повномасштабної війни, зараз 46 років. Артистка нещодавно вийшла заміж вдруге та влаштувала красиву весільну церемонію на Мальдівах. На свіжих знімках зірка виглядає просто приголомшливо і дуже молодо.

Фанати та експерти в індустрії краси ламають голови, намагаючись зрозуміти, які пластичні операції та косметологічні процедури робить Ані Лорак, щоб зберігати молодість та у своєму віці виглядати на 20 років. Є думки, що співачка зробила кілька трансформацій тіла, а також підтримує його стан косметологічними засобами та процедурами.

Так, у 2020 році пластичний хірург Сергій Королюк зазначив, що при аналізі фотографій Лорак видно незначну корекцію кінчика носа. Замолоду співачка мала неакуратний кінчик носа і вона багато років тому могла це виправити.

Ймовірно, Ані Лорак зробила і мамопластику – вставила імпланти у груди. Таку думку висловив відомий пластичний хірург Іван Маньєро. Фанати помітили зміни в декольте співачки через деякий час після народження її дочки Софії.

Немає сумніву, що Лорак підкоригувала форму губ. З молодості в неї були несиметричні губи — верхня була більша і пухкіша. Тепер губи співачки виглядають пухкими і рівними. Ймовірно, Лорак могла використовувати філери для корекції форми губ.

Також шанувальники впевнені, що зірка користується послугами косметологів та коле ботокс в обличчя. Також Лорак може вдаватися і до інших популярних процедур, що омолоджують. Все це в комплексі з тренуваннями та здоровим способом життя дозволяє їй виглядати у 46 років на 20.

Сама Ані Лорак заперечує всі чутки про її пластичні операції. Мовляв, вона не має стільки часу, щоб переробляти своє тіло. При цьому зірка не приховувала, що користується послугами косметологів, а ще займається спортом і правильно харчується.

Раніше "Телеграф" розповідав, за що Лорак отримала звання Народної артистки України та коли це було. На той час артистка активно співпрацювала з Філіпом Кіркоровим.