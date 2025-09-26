Була однією з найсексуальніших актрис, але час нещадний: як зараз виглядає Сара Коннор із "Термінатора"

Лінді Гамільтон цього дня виповнилося 69 років

Американська актриса Лінда Гамільтон у п’ятницю, 26 вересня, святкує свій день народження — саме цього дня зірці фільмів "Термінатор" виповнилося 69 років.

Що варто знати:

Час стрімко йде вперед, але є знаменитості, чия слава залишається поза часом. Лінда Гамільтон, що втілила образ Сари Коннор у легендарному бойовику, і стала жіночим символом сили та сміливості, досі підкорює серця шанувальників грою у кіно.

Роль Сари Коннор стала для актриси проривною — вона довела, що може зіграти сильного, вольового персонажа, а не просто "дівчину в біді". Хоча спочатку на успіх проєкту не розраховував ніхто, тодішньому чоловікові Лінди, режисерові Джеймсу Кемерону ("Титанік", "Аватар") вдалося вивести дружину-маловідому актрису і виконавця термінатора Шварценеггера в статус перспективних суперзірок.

Роберт Патрік, Едвард Ферлонг, Арнольд Шварценеггер, Лінда Гамільтон і Джеймс Кемерон. Фото: Getty Images

Сьогодні Гамільтон виглядає гідно, проте час все ж бере своє: на обличчі зірки проступають глибокі зморшки, але сильний характер і харизма знаменитості нікуди не ділися. 2019 року Лінда повернулася до ролі Сари Коннор у фільмі Terminator: Dark Fate ("Термінатор: Фатум").

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Акторка проживає у Малібу, Каліфорнія. Вона продовжує грати, зокрема, у червні 2023 року Гамільтон приєдналася до акторського складу фінального, п’ятого сезону серіалу "Дивні дива", прем’єра якого очікується у листопаді 2025 року.

Фото: Getty Images

Лінда Гамільтон у "Дивних дивах"

