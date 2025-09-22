З роками тільки погарнішала: як зараз виглядає легендарна співачка 80-х C. C. Catch
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 939
Попри вік у 61 рік, співачка все така ж чарівна
У середині 80-х — на початку 90-х років ім’я C. C. Catch знали у всій Європі, в тому числі й в Україні. Пісні німкені звучали на дискотеках та в ефірі радіостанцій, а її стиль був взірцем для наслідування. Артистка майже однолітка з українською ведучою Аллою Мазур — їй 61 рік.
Справжнє ім’я співачки — Кароліна Катаріна Мюллер, вона народилася 1964 року в Нідерландах, а невдовзі разом із родиною переїхала до Німеччини. Музичну кар’єру Кароліна розпочала у гурті Optimal, але справжній успіх прийшов до неї після зустрічі з Дітером Боленом, учасником знаменитого дуету Modern Talking. Саме він став продюсером її перших альбомів.
У золотий період популярності C. C. Catch асоціювалася з енергійним євродиско та синті-попом: легкі, мелодії, що запам’ятовуються, танцювальний ритм, яскравий сценічний імідж з короткими стрижками, "хімією", стильними костюмами та сміливими аксесуарами. Хіти Cause You Are Young, Strangers by Night, Heaven and Hell та інші зробили її кумиром цілого покоління.
Як C. C. Catch виглядає зараз: фото
Сьогодні співачці 61 рік, і вона, як і раніше, зберігає свою впізнавану харизму. Виконавиця виглядає елегантно, доглянуто та стала блондинкою. Тепер вона вірна природнішому стилю, але її все одно пам'ятають за яскравий імідж з 80-х.
Зараз C. C. Catch живе у Німеччині, час від часу виступає на ретро-фестивалях та музичних вечорах, а також активно підтримує зв’язок із шанувальниками, які вважають її легендою епохи диско.
Днями свій день народження святкувала Софі Лорен. "Телеграф" писав, як зараз виглядає 91-річна актриса.