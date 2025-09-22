З роками тільки погарнішала: як зараз виглядає легендарна співачка 80-х C. C. Catch

Попри вік у 61 рік, співачка все така ж чарівна

У середині 80-х — на початку 90-х років ім’я C. C. Catch знали у всій Європі, в тому числі й в Україні. Пісні німкені звучали на дискотеках та в ефірі радіостанцій, а її стиль був взірцем для наслідування. Артистка майже однолітка з українською ведучою Аллою Мазур — їй 61 рік.

Справжнє ім’я співачки — Кароліна Катаріна Мюллер, вона народилася 1964 року в Нідерландах, а невдовзі разом із родиною переїхала до Німеччини. Музичну кар’єру Кароліна розпочала у гурті Optimal, але справжній успіх прийшов до неї після зустрічі з Дітером Боленом, учасником знаменитого дуету Modern Talking. Саме він став продюсером її перших альбомів.

У золотий період популярності C. C. Catch асоціювалася з енергійним євродиско та синті-попом: легкі, мелодії, що запам’ятовуються, танцювальний ритм, яскравий сценічний імідж з короткими стрижками, "хімією", стильними костюмами та сміливими аксесуарами. Хіти Cause You Are Young, Strangers by Night, Heaven and Hell та інші зробили її кумиром цілого покоління.

C. C. Catch у молодості. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Як C. C. Catch виглядає зараз: фото

Сьогодні співачці 61 рік, і вона, як і раніше, зберігає свою впізнавану харизму. Виконавиця виглядає елегантно, доглянуто та стала блондинкою. Тепер вона вірна природнішому стилю, але її все одно пам'ятають за яскравий імідж з 80-х.

Співачка у 2004 році. Фото: Getty Images

Співачка у липні 2025 року. Фото: facebook.com/officialcccatch

Зараз C. C. Catch живе у Німеччині, час від часу виступає на ретро-фестивалях та музичних вечорах, а також активно підтримує зв’язок із шанувальниками, які вважають її легендою епохи диско.

Як C. C. Catch виглядає зараз. Фото: facebook.com/officialcccatch

