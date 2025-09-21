"А в Україні слабо?": Саніна із HARDKISS розчарувала українців лиш одним питанням у мережі (фото)

Співачку "закидали" іронічними зауваженнями щодо рідного Києва

Українська співачка, яка є солісткою рок-гурту The Hardkiss, змусила своїх підписників іронізувати щодо відсутності музикантів на вітчизняній сцені. Юлія Саніна, яка зрідка згадує про терор росіян, анонсувала музичний тур європейськими містами та, як зазначили користувачі Інстаграму, забула вказати рідний Київ.

У своєму акаунті у соцмережі Саніна висловилася, що тур Європою ось-ось розпочнеться і поцікавилася у фанатів, в яких містах за кордоном вони чекають на концерт гурту. Більшість шанувальників, серед яких є люди, що втекли від війни, зраділи новині, проте інші підписники з іронією відреагували на допис.

Річ у тім, що з лютого 2024 року чоловіки з гурту The Hardkiss, у тому числі чоловік Юлії Валерій Бебко, не відвідували Україну, в якій діє воєнний стан через повномасштабний напад РФ. Натомість сама артистка продовжувала виступати — зокрема вирушила у тур містами з власним сольним проєктом.

"Можливо, несподівано, але український гурт чекають в Україні", "Київ, але не дочекаємось", "А в Україні всім складом слабо?", "Було б добре, аби ви нарешті до Києва доїхали", — жартують у коментарях українці.

Скандал зі скасуванням концерт The Hardkiss у Києві

У січні 2025 року Саніна оголосила про скасування ювілейного концерту гурту на НСК "Олімпійський", що мав відбутися повним складом гурту 18 червня у Києві. Вона запевнила, що всі кошти за придбані квитки будуть повернуті. Фанаті гурту залишилися невдоволеними скасуванням концерту в Україні, тоді як за кордоном гастролі The Hardkiss активно тривали. Дехто навіть зазначив, нібито чоловіки з гурту у воєнний час ховаються за кордоном.

Юлія з чоловіком Валерієм. Фото: instagram.com/the_hardkiss

Нагадаємо, що Саніна і Бебко виховують маленького сина. У 2024 році виконавиця виклала фото з Данилом, зроблені в Іспанії.