Виходить заміж і приховує нареченого: де зараз нашуміла експрикордонниця Плантовська і як виглядає (фото)

Влітку дівчина похвалилася обручкою

Колишня співробітниця Державної прикордонної служби України Іванна Плантовська з Одеси, яка у 2023 році оскандалилася лакшері-відпочинком під час війни у рідній країні, зараз живе за кордоном і нещодавно заручилася.

27-річна дівчина перебуває у Варшаві та перекваліфікувалася на професію блогера. На своїй сторінці в Інстаграм Іванна публікує пости про фітнес та самовдосконалення, а також проводить марафони "трансформації тіла та душі".

Весь блог Плантовської у соцмережі складається з фото та відео, на яких вона демонструє підтягнуту фігуру у досить відвертому одязі. Судячи з акаунту експрикордонниці, вона нерідко подорожує та буває в Україні, адже тут живуть її рідні.

Що відомо про нареченого Іванни Плантовської: фото

У липні 2025 року Іванна виклала в Інстаграмі фото з обручкою на безіменному пальці правої руки. "Мільйон разів "ТАК", — підписала кадри українка у мережі.

Свого обранця Плантовська досі приховує, хоч про її роман стало відомо ще рік тому. Дівчина викладає кадри з чоловіком, але ховає його обличчя.

Відомо, що свою зовнішність експрикордонниця перетворила завдяки хірургічним втручанням, пластиці. Однак, за її словами, все, що вона зробила — це груди, скинула вагу, але до обличчя не торкалася.

Іванна Плантовська до пластики

Скандал з Іванною Плантовською у ДПСУ

Плантовську позбавили посади пресофіцера Держприкордонслужби України після скандалу у мережі. На Новий рік вона виклала фото розкішного відпочинку у Парижі під час війни, що викликало бурхливий суспільний резонанс. Незабаром її відсторонили від служби, а потім вона взагалі виїхала з країни. Після звільнення Плантовська продовжила ділитися у соцмережах відвертими знімками та кадрами дорогих подорожей.