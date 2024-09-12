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Перевзула кросівки на підбори: скандальна Плантовська показалась в облягаючій сукні (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна
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Іванна Плантовська відійшла від спортивного стилю
Іванна Плантовська відійшла від спортивного стилю. Фото https://www.instagram.com/ivankaa._________/

Дівчина постала у пікантному вбранні та сумочці Chanel

Колишня пресофіцер Державної прикордонної служби України Іванна Плантовська, яка оскандалилася демонстрацією шикарного життя під час війни, похвалилася фото в сукні.

На своїй сторінці в Інстаграмі дівчина опублікувала кілька фотографій у пікантному образі. На Плантовській була сукня кремового кольору та чорні лаковані туфлі на високих підборах.

У якості аксесуарних доповнень Іванна обрала брендову сумочку Chanel, сонцезахисні окуляри та срібний годинник. Серед прикрас експрикордонниці можна виділити срібний браслет та підвіску з церковним хрестиком.

Іванна Плантовська
Фото: instagram.com/ivankaa._________
Іванна Плантовська у туфлях
Фото: instagram.com/ivankaa._________
Іванна Плантовська на підборах
Фото: instagram.com/ivankaa._________

Варто зазначити, що Іванна Плантовська часто переходить від спортивного до жіночного стилю в одязі. Нещодавно скандальна дівчина показалася у білому спорт-бюстгальтері, спідниці фірми Nike і масивних кросівках.

Іванна Плантовська у кросівках
Фото: instagram.com/ivankaa._________
Іванна Плантовська у сукні
Фото: instagram.com/ivankaa._________

Найчастіше Плантовська радує своїх фанів модними образами саме у сукнях та на туфлях. У соцмережі Іванна нерідко пропонує своїм підписникам оцінювати зміну її іміджу.

Іванна Плантовська у боді

Раніше колишня пресофіцер Державної прикордонної служби України зізналася, що робила пластику. Іванна Плантовська заявила, що з хірургічних втручань у неї лише груди.

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#Стиль #Спортивний стиль #Іванна Плантовська