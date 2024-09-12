Перевзула кросівки на підбори: скандальна Плантовська показалась в облягаючій сукні (фото)

Дівчина постала у пікантному вбранні та сумочці Chanel

Колишня пресофіцер Державної прикордонної служби України Іванна Плантовська, яка оскандалилася демонстрацією шикарного життя під час війни, похвалилася фото в сукні.

На своїй сторінці в Інстаграмі дівчина опублікувала кілька фотографій у пікантному образі. На Плантовській була сукня кремового кольору та чорні лаковані туфлі на високих підборах.

У якості аксесуарних доповнень Іванна обрала брендову сумочку Chanel, сонцезахисні окуляри та срібний годинник. Серед прикрас експрикордонниці можна виділити срібний браслет та підвіску з церковним хрестиком.

Варто зазначити, що Іванна Плантовська часто переходить від спортивного до жіночного стилю в одязі. Нещодавно скандальна дівчина показалася у білому спорт-бюстгальтері, спідниці фірми Nike і масивних кросівках.

Найчастіше Плантовська радує своїх фанів модними образами саме у сукнях та на туфлях. У соцмережі Іванна нерідко пропонує своїм підписникам оцінювати зміну її іміджу.

Раніше колишня пресофіцер Державної прикордонної служби України зізналася, що робила пластику. Іванна Плантовська заявила, що з хірургічних втручань у неї лише груди.