Гарно жити не заборониш: одеська прикордонниця потрапила у скандал через Новий рік у Парижі

Дівчина нарвалася на критику не лише через публікацію фото

Навколо прес-офіцера Південного регіонального управління державної прикордонної служби України, яке базується в Одесі Іванни Плантовської, розгортається скандал. Дівчина виставила фото та відео з Парижа із розкішного новорічного відпочинку.

Окрім кадрів на тлі Ейфелевої вежі у високих ботфортах, короткій чорній сукні та шубі, у своїх соцмережах дівчина хвалилася відпочинком на курортах та дорогими речами. Користувачі мережі визнали неприпустимою таку поведінку для держслужбовців у той час, коли в Україні триває кровопролитна війна.

Попри те, що дівчина закрила свої соцмережі та видалила обліковий запис у ТікТок, у мережі збереглися і фото, і відео з її сторінок. А фотографія з Парижа все ще на аватарці в її Фейсбук.

Допис, що дав початок історії

Кадр із відео з Парижа

Відповідно до її сторінки в соцмережах, інтереси Іванни це фітнес, англійська мова, спів та фотографія. Публічних коментарів дівчина поки що не давала.

Сторінка прес-офіцера у Фейсбук

У мережі також можна знайти офіційні відео за її участю. У травні її посаду звучала "начальник групи інспекторів прикордонного контролю, старший лейтенант". Частина фото, що є у вигляді скріншотів з її соцмереж демонструють предмети розкоші, відзначені її ім’ям.

Іванна Плантовська машиною з її ім’ям на номері

Дівчина постановки в коротку сукню

Іванна Плантовська у робочій обстановці

У мережі розгорнулася дискусія не лише через доречність фото з демонстрацією розкішного відпочинку, а й зовнішності дівчини. У коментарях на форумах її називають муклою — так називали рухомих пластикових ляльок, а в молодіжному сленгу це слово використовують для дівчат, які надмірно збільшили губи. Ті, хто заступився за Іванну, нагадують, що привабливість — питання смаку та ставлення до неї має залежати від її роботи.

Порівняли Іванну з нещодавно призначеним послом України в Болгарії Олесем Ілащуком. Жінку також критикували за непов’язаність із політикою, але в МЗС відповіли, що така практика ведеться вже кілька років, і Ілащук має необхідну освіту.