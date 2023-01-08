Красиво жить не запретишь: одесская пограничница попала в скандал из-за Нового года в Париже

Девушка нарвалась на критику не только из-за публикации фото

Вокруг пресс-офицера Южного регионального управления государственной пограничной службы Украины, которое базируется в Одессе Иванны Плантовской разворачивается скандал. Девушка выставила фото и видео из Парижа с роскошного новогоднего отдыха.

Кроме кадров на фоне Эйфелевой башни в высоких ботфортах, коротком черном платье и шубе, в своих соцсетях девушка хвасталася отдыхом на курортах и дорогими вещами. Пользователи сети сочли недопустимым такое поведение для госслужащей в то время, когда в Украине идет кровопролитная война.

Несмотря на то, что девушка закрыла свои соцсети и удалила аккаунт в ТикТок, в сети сохранились и фото, и видео с ее страниц. А фотография из Парижа — все еще на аватарке в ее Фейсбук.

Пост, давший начало истории

Кадр из видео из Парижа

Согласно ее странице в соцсетях, интересы Иванны это фитнес, английский язык, пение и фотография. Публичных комментариев девушка пока не давала.

Страница пресс-офицера в Фейсбук

В сети также можно найти официальные видео с ее участием. В мае ее должность звучала "начальник группы инспекторов пограничного контроля, старший лейтенант". Часть фото, имеющихся в виде скриншотов из ее соцсетей демонстрируют предметы роскоши, отмеченные ее именем.

Иванна Плантовская на машине с ее именем на номере

Девушка позирует в коротком платье

Иванна Плантовская в рабочей обстановке

В сети развернулась дискуссия не только из-за уместности фото с демонстрацией роскошного отдыха, но и из-за внешности девушки. В комментариях на форумах ее называют муклой — так называли подвижных пластиковых кукол, а в молодежном сленге это слово используют для девушек, чрезмерно увеличивших губы. Те, кто вступился за Иванну напоминают, что привлекательность — вопрос вкуса и отношение к ней должно зависеть от ее работы.

Сравнили Иванну с недавно назначенным послом Украины в Болгарии Олесей Илащук. Женщину также критиковали за несвязанность с политикой, но в МИД ответили, что такая практика ведется уже несколько лет, и у Илащук есть необходимое образование.