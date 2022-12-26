Послом Украины в Болгарии стала сексолог: что известно про Олесю Илащук (фото)

Женщина уже приступила к исполнению обязанностей

В украинских дипломатических кругах новое назначение — Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Болгария стала Олеся Илащук. Назначение вызвало бурное обсуждение, ведь дипломатического опыта, профильного образования или видимых связей с Болгарией новоназначенная дипломатка не имеет.

Приказ о назначении размещен на сайте президента. До назначения она заявляла о себе как о сексологе, специалисте по украшениям, а также была связана со скандалом с отмыванием средств. Источники "Европейской правды" подтвердили, что Илащук с дипломатией не связана.

Журналистам удалось узнать часть информации из профилей на Фейсбуке, которые не были официально верифицированны, но на них присутствовали личные данные и фото.

Что известно про Олесю Илащук

Олеся Илащук

Женщина окончила университет им. Юрия Федьковича в Черновцах, исторический факультет. Училась в "Украинском Гештальт Институте", HRD Antwerp в Бельгии (Высший совет по вопросам бриллиантов), изучала курс МBA в бизнес-школе МІМ.

По данным из соцсетей, на странице, которая обновлялась регулярно, женщина занималась психологией, гештальт-терапией, сексологией. На этой странице свои "лайки" ставили профили Ярославы Гресь (связана с инициативой United24) и Олеся Дония (политолог, сотрудничающий с властью).

Скриншот ФБ-страницы Олеси Илащук

С 2010 по 2015 занимала должность руководителя в ювелирной компании "Джемма", до 2021 была сооснователем компании. Эта фирма была связана с расследованием в отношении директора Калиновского рынка Ивана Рынжука про отмывание денег. "Джемма" называлась одной из фирм, к которой Рынжук был причастен как владелец. Суд Рыжука в 2015 оправдал.

С 2015 по ноябрь 2016 Илащук также была руководителем ООО "Диджитал — ПК ЛТД", занимавшегося оптовой торговлей компьютерами и ПО. Отмечается, что назначение людей не из МИД на позиции посла не исключение, но вообще без опыта в публичной сфере международных отношений — редкость.

Кроме посла Болгарии, заменили также посла в Латвии, Бахрейне, обновили дипломатические ранги. Ранее "Телеграф" сообщал, что усилия Украины на дипломатическом поприще направлены на продолжение помощи Украине от союзников и продвижении международного партнерства. Из-за этого, включая поездку в США президента Украины Владимира Зеленского у россиян начинается истерика.