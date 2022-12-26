Послом України в Болгарії стала сексолог: що відомо про Олесю Ілащук (фото)

Жінка вже приступила до виконання обов’язків

В українських дипломатичних колах нове призначення – Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Болгарія стала Олеся Ілащук. Призначення викликало бурхливе обговорення, адже дипломатичного досвіду, профільної освіти чи видимих зв’язків із Болгарією новопризначена дипломатка не має.

Наказ про призначення розміщено на сайті президента. До призначення вона заявляла про себе як про сексолога, спеціаліста з прикрас, а також була пов’язана зі скандалом з відмиванням коштів. Джерела "Європейської правди" підтвердили, що Ілащук з дипломатією не пов’язана.

Журналістам вдалося дізнатися частину інформації з профілів на Facebook, які не були офіційно верифіковані, але на них були присутні особисті дані та фото.

Що відомо про Олесю Ілащук

Олеся Ілащук

Жінка закінчила університет ім. Юрія Федьковича у Чернівцях, історичний факультет. Навчалася в "Українському Гештальт Інституті", HRD Antwerp у Бельгії (Вища рада з питань діамантів), вивчала курс МВА у бізнес-школі МІМ.

За даними із соцмереж, на сторінці, яка оновлювалася регулярно, жінка займалася психологією, гештальт-терапією, сексологією. На цій сторінці свої "лайки" ставили профілі Ярослави Гресь (пов’язана з ініціативою United24) та Олеся Донія (політолог, який співпрацює з владою).

Скриншот ФБ-сторінки Олесі Ілащук

З 2010 по 2015 рік обіймала посаду керівника в ювелірній компанії "Джемма", до 2021 року була співзасновником компанії. Ця фірма була пов’язана з розслідуванням щодо директора Калинівського ринку Івана Ринжука про відмивання грошей. "Джемма" називалася однією з фірм, до якої Ринжук був причетний як власник. 2015 року суд виправдав Ринжука.

З 2015 по листопад 2016 року Ілащук також була керівником ТОВ "Діджитал — ПК ЛТД", яке займалося оптовою торгівлею комп’ютерами та ПЗ. Зазначається, що призначення людей не з МЗС на позиції посла не виняток, але взагалі без досвіду у громадській сфері міжнародних відносин — рідкість.

Окрім посла Болгарії, замінили також посла у Латвії, Бахрейні, оновили дипломатичні ранги. Раніше "Телеграф" повідомляв, що зусилля України на дипломатичній ниві спрямовані на продовження допомоги Україні від союзників та просування міжнародного партнерства. Через це, включаючи поїздку до США президента України Володимира Зеленського, у росіян починається істерика.