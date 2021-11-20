"Я розповім, що таке драма": Кулеба відповів на заяви президента Болгарії про Крим

Кулеба каже, що слова болгарського президента вдарили у відносини між країнами.

Президент Болгарії Румен Радєв за останні дні двічі у своїй промові згадав про "російський Крим", що не могло не привернути увагу політиків в Україні.

19 листопада Радєв заявив, що в його словах немає драми та вважає окупацію Криму порушенням міжнародного права.

"У політиці є реалії, і зараз Крим — російський", — сказав він.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба своєю чергою розповів Радеву про те, що таке драма.

"Це якби Росія напала на Болгарію, відхопила шматок території і вбила тисячі людей", — написав Кулеба у своєму Твіттері.

Крім того, глава українського зовнішньополітичного відомства назвав слова болгарського президента "необачними" і додав, що вони завдали удару по дружнім відносинам між країнами.

Як відомо, Болгарія за рік тричі намагалася обрати парламент, проте через нездатність партій створити коаліцію це не дало результатів. Останні вибори відбулися 14 листопада. Того ж дня проводились і президентські вибори.

Попри те, що президент у Болгарії має дуже обмежені повноваження, цього року за посаду розгорнулася запекла боротьба. Після першого туру Радєв отримав майже 50% голосів. Його найближчий конкурент Анастас Герджіков набрав майже 23%. Другий тур призначено на 21 листопада.

Варто зазначити, що Радєв поділяє проросійську позицію і вже неодноразово заявляв, що санкції проти Росії неефективні та відразу ж після обрання у 2016 році заявляв, що працюватиме над їх скасуванням.

Як повідомлялося раніше, низка українських журналістів поскаржилися на те, що їх не впустили до Грузії. Проте причини відмови у в’їзді не називаються.