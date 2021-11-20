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Жодної драми: президент Болгарії двічі заявив, що вважає Крим частиною РФ

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Румен Радєв хоче переобратися на другий термін Новина оновлена 20 листопада 2021, 16:54
Румен Радєв хоче переобратися на другий термін

На думку болгарського політика, антиросійські санкції є неефективними

Українські політики та дипломати обурені позицією болгарського президента Румена Радєва. 19 листопада він уже вдруге заявив, що Кримський острів є частиною Росії.

Деталі повідомляє місцевий ресурс bTV Новините.

У МЗС України одразу ж відреагували на такі неоднозначні висловлювання президента Болгарії. Дипломати нагадали, що офіційна Софія підтримує Україну у боротьбі за територіальну цілісність.

Наступна спроба Румена Радєва пояснити свою позицію виглядає наче сидіння на двох стільцях. Він стверджує, що "жодної драми" у його словах шукати не варто.

"Аннексія Криму є порушенням міжнародного права, але, як я сказав […], у політиці є реалії, і зараз Крим — російський", — зазначив болгарський політик.

Зазначимо, що вперше така позиція чинного голови Болгарії прозвучала на дебатах із його політичним опонентом Атанасом Герджиковим у четвер, 18 листопада. Герджиков повідомив, що вважає Кримський півострів територією України.

Радєв уже не вперше "петляє" в темі російсько-української війни. На його думку, санкції проти Кремля не мають особливої ефективності. При цьому він вважає Росію важливим чинником у боротьбі з глобальним тероризмом.

Цікаво, що у посольстві Болгарії в Україні вже запевнили: позиція держави щодо підтримки нашої країни залишається незмінною.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що у гучний скандал через Крим нещодавно потрапив популярний в Україні сервіс, пов’язаний з пасажирським транспортом.

Теги:
#Україна #Болгарія #Росія #Крим #Румен Радев
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