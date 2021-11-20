Никакой драмы: президент Болгарии дважды заявил, что считает Крым частью РФ

По мнению болгарского политика, антироссийские санкции являются неэффективными

Украинские политики и дипломаты возмущены позицией болгарского президента Румена Радева. 19 ноября он уже во второй раз заявил, что Крымский остров является частью России.

Детали сообщает местный ресурс bTV Новините.

В МИД Украины сразу же отреагировали на такие неоднозначные высказывания президента Болгарии. Дипломаты напомнили, что официальная София поддерживает Украину в борьбе за территориальную целостность.

Последующая попытка Румена Радева объясниться выглядит, скорее, сидением на двух стульях. Он говорит, что "никакой драмы" в его словах искать не стоит.

"Аннексия Крыма является нарушением международного права, но, как я сказал […], в политике есть реалии, и на этот момент Крым — российский", — отметил болгарский политик.

Отметим, что впервые такая позиция действующего главы Болгарии прозвучала на дебатах с его политическим оппонентом Атанасом Герджиковым в четверг, 18 ноября. При этом Герджиков сообщил, что считает Крымский полуостров территорией Украины.

Радев же уже не впервые "петляет" в теме российско-украинской войны. По его мнению, санкции против Кремля не имеют особой эффективности. При этом он считает Россию важным фактором в борьбе с глобальным терроризмом.

Интересно, что в посольстве Болгарии в Украине уже заверили: позиция государства насчет поддержки нашей страны остается неизменной.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в громкий скандал из-за Крыма не так давно попал популярный в Украине сервис, связанный с пассажирским транспортом.