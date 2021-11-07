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Чий Крим? Сервіс BlaBlaCar встряг у скандал через рекламне оголошення з картою України

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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BlaBlaCar опублікував карту України без Криму Новина оновлена 07 листопада 2021, 10:51
BlaBlaCar опублікував карту України без Криму

Рекламне оголошення показує у Google

Онлайн-платформа для пошуку автомобільних попутників BlaBlaCar встряла у скандал, опублікувавши рекламне повідомлення з картою України без окупованого півострова Крим. 

Про це повідомив користувач Facebook Олександр Остапа.

За словами чоловіка, рекламне оголошення йому спливло у Google. На знімку з екрана, BlaBlaCar пропонує зекономити до 450 гривень на поїздці по Україні, опублікувавши оголошення на їх сервісі. При цьому на карті України відсутній український Крим.

BlaBlaCar запустив рекламу з картою України без Криму
BlaBlaCar запустив рекламу з картою України без Криму

На момент виходу публікації на офіційній сторінці платформи BlaBlaCar жодного пояснення тому, що сталося, не було. Деякі користувачі мережі заявили про намір телефонувати у пресслужбу компанії у понеділок, 8 листопада, коли вона буде працювати.

Варто зазначити, що BlaBlaCar позиціює себе як найбільшу у світі платформу для автодорожніх поїздок. В Україні вона з’явилася на початку 2014 року, а на сьогодні кількість користувачів сервісом у нашій країні перевищує 5 мільйонів осіб. Крім того, Україна увійшла в топ-3 країн за стрімкістю збільшення користувачів BlaBlaCar.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що видання "Медуза", яке позиціює себе як незалежне, оскандалилося маніпулятивною статтею про "скіфське золото" та Крим.

Також ми писали, що мешканець Криму поскаржився на антиукраїнську пропаганду у школах.

Теги:
#Україна #Скандал #Мапа України #Крим #BlaBlaCar
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