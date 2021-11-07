Чей Крым? Сервис BlaBlaCar встрял в скандал из-за рекламного объявления с картой Украины
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Рекламное объявление показывает в Google
Онлайн-платформа для поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar оскандалилась, опубликовав рекламное сообщение с картой Украины без оккупированного полуострова Крым.
Об этом сообщил пользователь Facebook Александр Остапа.
По словам мужчины, рекламное объявление ему всплыло в Google. На снимке с экрана BlaBlaCar предлагает сэкономить до 450 гривен на поездке по Украине, опубликовав объявления на их сервисе. При этом на карте Украины отсутствует Крым.
На момент выхода публикации на официальной странице платформы BlaBlaCar никакого объяснения произошедшему не было. Некоторые пользователи сети заявили о намерении звонить в пресс-службу компании в понедельник, 8 ноября, когда она будет работать.
Стоит отметить, что BlaBlaCar позиционирует себя как величайшую в мире платформу для автодорожных поездок. В Украине она появилась в начале 2014 года, а на сегодняшний день количество пользователей сервисом в нашей стране превышает 5 миллионов человек. Кроме того, Украина вошла в топ-3 стран по стремительности увеличения пользователей BlaBlaCar.
Ранее "Телеграф" сообщал, что издание "Медуза", позиционирующее себя как независимое, оскандалилось манипуляционной статьей о "скифском золоте" и Крыме.
Также мы писали, что житель Крыма пожаловался на антиукраинскую пропаганду в школах.
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