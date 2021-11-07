Чей Крым? Сервис BlaBlaCar встрял в скандал из-за рекламного объявления с картой Украины

Рекламное объявление показывает в Google

Онлайн-платформа для поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar оскандалилась, опубликовав рекламное сообщение с картой Украины без оккупированного полуострова Крым.

Об этом сообщил пользователь Facebook Александр Остапа.

По словам мужчины, рекламное объявление ему всплыло в Google. На снимке с экрана BlaBlaCar предлагает сэкономить до 450 гривен на поездке по Украине, опубликовав объявления на их сервисе. При этом на карте Украины отсутствует Крым.

BlaBlaCar запустил рекламу с картой Украины без Крыма

На момент выхода публикации на официальной странице платформы BlaBlaCar никакого объяснения произошедшему не было. Некоторые пользователи сети заявили о намерении звонить в пресс-службу компании в понедельник, 8 ноября, когда она будет работать.

Стоит отметить, что BlaBlaCar позиционирует себя как величайшую в мире платформу для автодорожных поездок. В Украине она появилась в начале 2014 года, а на сегодняшний день количество пользователей сервисом в нашей стране превышает 5 миллионов человек. Кроме того, Украина вошла в топ-3 стран по стремительности увеличения пользователей BlaBlaCar.

Ранее "Телеграф" сообщал, что издание "Медуза", позиционирующее себя как независимое, оскандалилось манипуляционной статьей о "скифском золоте" и Крыме.

Также мы писали, что житель Крыма пожаловался на антиукраинскую пропаганду в школах.