Огидна маніпуляція: "Медуза" оскандалилася статтею про "скіфське золото" та Крим

У матеріалі окупацію Криму назвали приєднанням

Після того, як Україна виграла суд в Амстердамі та відвоювала "скіфське золото" у Росії, очікувано, що російські ЗМІ накрило хвилею обурення. Однак позиція видання "Медуза", яке заявляє про себе як про незалежне, здивувала найбільше.

На публікацію "Медузи" звернула увагу журналістка видання "Бабель" Катерина Коберник у Facebook.

"Огидно маніпулятивний бліц на Медузі про скіфське золото з російським музейником. Вся суть зводиться до однієї тези, яка повторюється багато разів: згідно зі світовою практикою всі експонати потрібно повернути в музей, де вони експонувалися. Це золото не скіфське, а кримське — поверніть його в Крим", — написала Коберник.

Так, "Медуза" про "скіфське золото" дізнавалася від заступника директора музею Російської ікони Сергія Богатирьова. Ось кілька ключових цитат, які він висловив у статті :

Усі археологічні знахідки після розкопок залишаються там, де їх знайшли.

Музеї зберігають золото незалежно від приналежності до тієї чи іншої держави.

Держава та представники кримських музеїв вимагатимуть справедливого рішення.

Усім просто треба розуміти, що кримські музеї готують апеляцію, і наскільки знаю Слідчий комітет, МЗС виявили підвищений інтерес до цього питання.

До речі, у матеріалі нібито незалежного міжнародного ЗМІ немає жодного рядка про те, що Росія незаконно окупувала український Крим, а анексію чомусь назвали "приєднанням".

Нагадаємо, що рішення про передачу "скіфського золота" з музеїв Криму Україні було ухвалено судом в Амстердамі 26 жовтня 2021 року. Сотні унікальних прикрас перебували в Нідерландах з лютого 2014 року, а потім відбулася окупація українського півострова Росією, тому історичні прикраси не передавали назад до Криму.

Додамо, що видання "Медуза" у Російській Федерації визнали іноагентом після скарги колишнього члена Громадської спостережної комісії Москви Олександра Іонова.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що громадяни РФ оскаженіли від того, що УЄФА представив карту Євро-2024 з українським Кримом.