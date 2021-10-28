Огидна маніпуляція: "Медуза" оскандалилася статтею про "скіфське золото" та Крим
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У матеріалі окупацію Криму назвали приєднанням
Після того, як Україна виграла суд в Амстердамі та відвоювала "скіфське золото" у Росії, очікувано, що російські ЗМІ накрило хвилею обурення. Однак позиція видання "Медуза", яке заявляє про себе як про незалежне, здивувала найбільше.
На публікацію "Медузи" звернула увагу журналістка видання "Бабель" Катерина Коберник у Facebook.
"Огидно маніпулятивний бліц на Медузі про скіфське золото з російським музейником. Вся суть зводиться до однієї тези, яка повторюється багато разів: згідно зі світовою практикою всі експонати потрібно повернути в музей, де вони експонувалися. Це золото не скіфське, а кримське — поверніть його в Крим", — написала Коберник.
Так, "Медуза" про "скіфське золото" дізнавалася від заступника директора музею Російської ікони Сергія Богатирьова. Ось кілька ключових цитат, які він висловив у статті :
- Усі археологічні знахідки після розкопок залишаються там, де їх знайшли.
- Музеї зберігають золото незалежно від приналежності до тієї чи іншої держави.
- Держава та представники кримських музеїв вимагатимуть справедливого рішення.
- Усім просто треба розуміти, що кримські музеї готують апеляцію, і наскільки знаю Слідчий комітет, МЗС виявили підвищений інтерес до цього питання.
До речі, у матеріалі нібито незалежного міжнародного ЗМІ немає жодного рядка про те, що Росія незаконно окупувала український Крим, а анексію чомусь назвали "приєднанням".
Нагадаємо, що рішення про передачу "скіфського золота" з музеїв Криму Україні було ухвалено судом в Амстердамі 26 жовтня 2021 року. Сотні унікальних прикрас перебували в Нідерландах з лютого 2014 року, а потім відбулася окупація українського півострова Росією, тому історичні прикраси не передавали назад до Криму.
Додамо, що видання "Медуза" у Російській Федерації визнали іноагентом після скарги колишнього члена Громадської спостережної комісії Москви Олександра Іонова.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що громадяни РФ оскаженіли від того, що УЄФА представив карту Євро-2024 з українським Кримом.
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