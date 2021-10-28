Укр

Отвратительная манипуляция: "Медуза" оскандалилась статьей о "скифском золоте" и Крыме

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Скифская пектораль Новость обновлена 28 октября 2021, 15:32
Скифская пектораль

В материале оккупацию Крыма назвали присоединением

После того, как Украина выиграла суд в Амстердаме и отвоевала "скифское золото" у России, ожидаемо, что российские СМИ накрыло волной негодования. Однако, позиция издания "Медуза", которое заявляет о себе как о независимом, удивило больше всего.

На публикацию "Медузы" обратила внимание журналистка издания "Бабель" Катерина Коберник в Facebook.

"Отвратительно манипулятивный блиц на Медузе о скифском золоте с российским музейщиком. Вся суть сводится к одному тезису, который повторяется много раз: согласно мировой практике все экспонаты нужно вернуть в музей, где они экспонировались. Это золото не скифское, а крымское — верните его в Крым", — написала Коберник.

Так, "Медуза" о "скифском золоте" узнавала от заместителя директора музея Русской иконы Сергея Богатырева. Вот несколько ключевых цитат, которые он выразил в статье:

  • Все археологические находки после раскопок остаются в том месте, где они были найдены.
  • Музеи хранят золото независимо от принадлежности к тому или иному государству.
  • Государство и представители крымских музеев будут добиваться справедливого решения.
  • Всем просто надо понимать, что крымские музеи готовят апелляцию, и насколько знаю Следственный комитет, МИД проявили повышенный интерес к этому вопросу. 

К слову, в материале якобы независимого международного СМИ нет ни одной строки о том, что Россия незаконно оккупировала украинский Крым, а аннексию почему-то назвали "присоединением".

Напомним, что решение о передаче "скифского золота" из музеев Крыма Украине было принято судом в Амстердаме 26 октября 2021 года. Сотни уникальных украшений находились в Нидерландах с февраля 2014 года, затем произошла оккупация украинского полуострова Россией, потому исторические украшения не передавали обратно в Крым.

Добавим, что издание "Медуза" в Российской Федерации признали иноагентом после жалобы бывшего члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александра Ионова. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что граждане РФ пришли в бешенство от того, что УЕФА представил карту Евро-2024 с украинским Крымом.

Теги:
#Украина #Крым #Скифское золото
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