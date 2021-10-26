Украина отвоевала "скифское золото" у России: подробности

Апелляционный суд решил, что сокровища принадлежат Украине.

Крымские артефакты, которые "задержались" в Нидерландах из-за оккупации Россией полуострова вернутся в Украину. Такое решение принял апелляционный суд в Амстердаме.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Твиттере.

Президент отметил, что сначала "скифское золото" вернется в Украину, а затем и Крым.

Напомним, экспонаты общим числом более 500 предметов вывезли из Украины до начала конфликта вокруг полуострова для выставки "Крым: золото и тайны Черного моря" в Нидерландах в 2014 году. Во время выставки Россия оккупировала Крым. После окончания экспозиции нидерландская сторона побоялась возвращать Украине золотые экспонаты из-за претензий на них крымских музеев.

"Скифское золото" с выставки

Среди экспонатов, которые называют "скифским золотом", были редкости из пяти музеев Украины. Четыре из них — крымские. Кроме золотых экспонатов в выставке также есть предметы из других материалов, например оружие и керамика.

Выставка в музее Алларда Пирсона в 2014

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 2016 году суд первой инстанции уже принимал решение вернуть золотые экспонаты скифов Украине. Но крымские музеи, ставшие после оккупации российскими юрлицами, обжаловали решение.

Суд длился до 26 октября. Согласно первоначальному решению Украина оплатит Нидерландскому музею Алларда Пирсона 111 тыс. евро — за хранение. Крымские музеи должны возместить нидерландскому учреждению и Украине расходы в сумме 2,8 тыс. евро.

Крымские музеи могут оспорить решение в течение трех месяцев. Тогда судебные тяжбы могут задержать артефакты в Нидерландах.