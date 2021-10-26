Україна відвоювала "скіфське золото" у Росії: подробиці
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Апеляційний суд вирішив, що скарби належать Україні.
Кримські артефакти, які "затрималися" у Нідерландах через окупацію Росією півострова повернуться до України. Таке рішення ухвалив апеляційний суд в Амстердамі.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Твіттері.
Президент зазначив, що спочатку "скіфське золото" повернеться до України, а потім і Крим.
Нагадаємо, експонати загальною кількістю понад 500 предметів вивезли з України до початку конфлікту навколо півострова для виставки "Крим: золото та таємниці Чорного моря" у Нідерландах у 2014 році. Під час виставки Росія окупувала Крим. Після закінчення експозиції нідерландська сторона побоялася повертати Україні золоті експонати через претензії на них кримських музеїв.
Серед експонатів, які називають скіфським золотом, були рідкості з п’яти музеїв України. Чотири з них – кримські. Крім золотих експонатів, у виставці також є предмети з інших матеріалів, наприклад зброя та кераміка.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що у 2016 році суд першої інстанції вже ухвалював рішення повернути золоті експонати скіфів Україні. Але кримські музеї, які стали після окупації російськими юрособами, оскаржили рішення.
Суд тривав до 26 жовтня. Згідно з первісним рішенням Україна сплатить Нідерландському музею Алларда Пірсона 111 тис. євро — за зберігання. Кримські музеї мають відшкодувати нідерландській установі та Україні витрати у сумі 2,8 тис. євро. Кримські музеї можуть оскаржити рішення протягом трьох місяців. Тоді судова тяганина може затримати артефакти у Нідерландах.
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