Україна відвоювала "скіфське золото" у Росії: подробиці

Апеляційний суд вирішив, що скарби належать Україні.

Кримські артефакти, які "затрималися" у Нідерландах через окупацію Росією півострова повернуться до України. Таке рішення ухвалив апеляційний суд в Амстердамі.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Твіттері.

Президент зазначив, що спочатку "скіфське золото" повернеться до України, а потім і Крим.

Нагадаємо, експонати загальною кількістю понад 500 предметів вивезли з України до початку конфлікту навколо півострова для виставки "Крим: золото та таємниці Чорного моря" у Нідерландах у 2014 році. Під час виставки Росія окупувала Крим. Після закінчення експозиції нідерландська сторона побоялася повертати Україні золоті експонати через претензії на них кримських музеїв.

"Скіфське золото" з виставки

Серед експонатів, які називають скіфським золотом, були рідкості з п’яти музеїв України. Чотири з них – кримські. Крім золотих експонатів, у виставці також є предмети з інших матеріалів, наприклад зброя та кераміка.

Виставка в музеї Алларда Пірсона у 2014

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у 2016 році суд першої інстанції вже ухвалював рішення повернути золоті експонати скіфів Україні. Але кримські музеї, які стали після окупації російськими юрособами, оскаржили рішення.

Суд тривав до 26 жовтня. Згідно з первісним рішенням Україна сплатить Нідерландському музею Алларда Пірсона 111 тис. євро — за зберігання. Кримські музеї мають відшкодувати нідерландській установі та Україні витрати у сумі 2,8 тис. євро. Кримські музеї можуть оскаржити рішення протягом трьох місяців. Тоді судова тяганина може затримати артефакти у Нідерландах.