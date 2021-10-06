УЕФА представил карту Евро-2024: россияне в бешенстве, что Крым изображен украинским (видео)

В соцсетях шутят, что Россию "покрасили" в стиле американского флага

В Германии состоялась презентация логотипа Чемпионата Европы по футболу 2024 года. На карте, представленной в одном из видео, Крым изображен частью Украины.

Такая публикация появилась на официальном Twitter-аккаунте предстоящего "Евро-2024" и уже вызвала соответствующую реакцию россиян.

"Объедены футболом", — такой слоган выбрали в УЕФА для того, дабы представить болельщикам начало подготовки к новым соревнованиям.

Короткий промо-ролик с флагами стран-участниц начинается с демонстрации карты Европы, где государства постепенно окрашиваются в цвета национальных флагов.

Крымский полуостров, как и положено по международному праву, включен в состав Украины и, соответственно, изображен в сине-желтых тонах.

Разумеется, подобный поступок спортивной организации вызвал немало недовольства у российских пользователей соцсетей.

"УЕФАны", "Можно подумать, что это что-то меняет", "Им бестолку объяснять! Эти европейцы не хотят крымчан понимать", "Отымела УЕФА Российскую Федерацию. Сейчас начнутся сопли и вопли из Кремля вместо того, чтобы взять и на**й послать это УЕФА, выйдя из организации", "А что на это скажет генеральный спонсор УЕФА — Газпром? Да ничего. Деньги не пахнут", "С*ать! Все равно Крым наш! Русский!" — изгаляются россияне в комментариях к новости в росСМИ.

Небольшой процент интернет-юзеров все же считает, что другого поступка от УЕФА ожидать и не следовало; тем более, что де-юре Крым остается частью Украины. Некоторые и вовсе говорят, что никаких поводов для возмущения нет, ведь присоединение полуострова к РФ произошло незаконным путем.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в Крыму после обысков задержали "председательницу" Евпаторийского горсовета, которая является предательницей Украины. Ей вменяют "злоупотребление должностными полномочиями".