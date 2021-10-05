Оккупанты Крыма задержали предательницу Украины: что известно

Дело в якобы "злоупотреблении должностными полномочиями"

В оккупированном Крыму российские правоохранители провели обыски в Евпаторийском городском совете.

Как сообщают росСМИ, главной целью расследования является "председательница" муниципалитета Ольга Харитоненко.

Информацию о следственных действиях относительно Харитоненко подтвердил и непризнанный глава оккупационной "власти" Крымского полуострова Сергей Аксенов. Российский чиновник отметил, что причиной обысков якобы стало "злоупотребление должностными полномочиями".

"Процесс усиления контроля над деятельностью должностных лиц всех уровней будет продолжен. Это постоянная системная работа, и никто не сможет уйти от ответственности, неприкасаемых нет", — заявил Аксенов.

Наиболее интересной в этом кейсе является личность самой Харитоненко. В российской версии интернет-энциклопедии "Википедия" она названа украинским и российским политиком. На деле же Ольга Харитоненко является "перебежчицей" к оккупационным российским "властям", которые незаконным способом захватили Крым в 2014 году.

Длительное время была депутатом в Заозерненском поселковом совете. До 2014 года занимала должность председателя данного муниципалитета. Партийная принадлежность Ольги Харитоненко в это время — "Партия регионов".

После оккупация полуострова осталась работать на непризнанную "власть". Все в том же 2014 году баллотировалась в депутаты Евпаторийского горсовета, однако была выбрана его председателем. В 2016 году стала секретарем местного отделения "Единой России", через год — вошла в Генсовет партии.

В конце 2020 года "заслуги" Харитоненко и вовсе были замечены президентом РФ Владимиром Путиным, ведь она стала одним из членов Госсовета России.

Какое наказание ожидает чиновницу от крымских "властей", пока не сообщается. Также неизвестны сроки проведения всех "следственных действий".

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что, по мнению предателя Украины Ивана Мезюхо, Крымский полуостров при России стал "укрепленным форпостом".