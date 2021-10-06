УЄФА представила карту Євро-2024: росіяни казяться, адже Крим зображений українським (відео)

У соцмережах жартують, що Росію "пофарбували" у стилі американського прапора

У Німеччині відбулася презентація логотипу Чемпіонату Європи з футболу 2024 року. На карті, представленої в одному з відео, Крим зображений частиною України.

Така публікація з’явилася на офіційному Twitter-акаунті майбутнього "Євро-2024" і вже викликала відповідну реакцію росіян.

"Об’єднані футболом", — такий слоган вибрали в УЄФА для того, щоб представити уболівальникам початок підготовки до нових змагань.

Короткий промо-ролик із прапорами країн-учасниць починається з демонстрації карти Європи, де держави поступово забарвлюються у кольори національних прапорів.

Кримський півострів, як і належить за міжнародним правом, входить до складу України і, відповідно, зображений у синьо-жовтих тонах.

Зрозуміло, подібний вчинок спортивної організації викликав чимало невдоволення у російських користувачів соцмереж.

"УЄФАни", "Можна подумати, що це щось змінює", "Їм нема сенсу пояснювати! Ці європейці не хочуть кримчан розуміти", "Використала УЄФА Російську Федерацію. Зараз почнуться соплі і крики з Кремля замість того, щоб взяти і на**й послати цю УЄФА, вийшовши з організації", "А що на це скаже генеральний спонсор УЄФА — Газпром? Та нічого. Гроші не пахнуть", "С*ати! Все одно Крим наш! Російський!" — казяться росіяни у коментарях до новини у росЗМІ.

Невеликий відсоток інтернет-користувачів все ж вважає, що іншого вчинку від УЄФА очікувати і не варто було; тим більше, що де-юре Крим залишається частиною України. Дехто узагалі говорить, що жодних приводів для обурення немає, адже приєднання півострова до РФ відбулося незаконним шляхом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що в Криму після обшуків затримали "голову" Євпаторійської міськради, яка є зрадницею України. Їй закидають "зловживання посадовими повноваженнями".