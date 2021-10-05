Окупанти Криму затримали зрадницю України: що відомо

Справа в нібито "зловживанні посадовими повноваженнями"

В окупованому Криму російські правоохоронці провели обшуки в Євпаторійській міській раді.

Як повідомляють росЗМІ, головною метою розслідування є "голова" муніципалітету Ольга Харитоненко.

Інформацію про слідчі дії щодо Харитоненко підтвердив і невизнаний глава окупаційної "влади" Кримського півострова Сергій Аксьонов. Російський чиновник зазначив, що причиною обшуків нібито стало "зловживання посадовими повноваженнями".

"Процес посилення контролю над діяльністю посадових осіб всіх рівнів буде продовжений. Це постійна системна робота, і ніхто не зможе піти від відповідальності, недоторканних немає", — заявив Аксьонов.

Найцікавішою в цьому кейсі є особистість самої Харитоненко. У російській версії інтернет-енциклопедії "Вікіпедія" вона названа українською і російською політикинею. Насправді ж Ольга Харитоненко є "перебіжчицею" до окупаційної російської "влади", які незаконно захопили Крим у 2014 році.

Тривалий час була депутатом Заозерненської селищної ради. До 2014 року обіймала посаду голови цього муніципалітету. Партійна приналежність Ольги Харитоненко в цей час — "Партія регіонів".

Після окупації півострова залишилася працювати на невизнану "владу". Все в тому ж 2014 році балотувалася в депутати Євпаторійської міськради, проте була обрана її головою. У 2016 році стала секретарем місцевого відділення "Єдиної Росії", через рік — увійшла до Генеральної ради партії.

Наприкінці 2020 року "заслуги" Харитоненко й узагалі були помічені президентом РФ Володимиром Путіним, адже вона стала членом Держради Росії.

Яке покарання чекає чиновницю від кримської "влади", поки не повідомляється. Також невідомі терміни проведення всіх "слідчих дій".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що, на думку зрадника України Івана Мезюхи, Кримський півострів за Росії став "укріпленим форпостом".