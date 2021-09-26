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Зрадник України зізнався, що Росія перетворила Крим в "укріплений форпост"

Автор
Анна Дворовенко
Дата публікації
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Ілюстративне зображення Новина оновлена 26 вересня 2021, 10:12
Ілюстративне зображення

Всі заяви про повернення українського Криму політолог-пропагандист назвав абсурдними

Політолог з Криму Іван Мезюхо, який після окупації півострова переметнувся на бік ворогів, заявив, що Крим зараз перетворений в "укріплений форпост". На думку політолога, саме тому Україна не має шансів його захопити.

Про це зрадник України заявив в коментарі "РИА Новости".

Заява про "укріплений форпост" прозвучала у контексті останніх висловлювань екс-нардепа Верховної Ради Борислава Берези, який зазначив, що не виключає силовий варіант захоплення Криму і закликав збільшувати потужність армії і залучати великих партнерів — США, Європу, Великобританію.

Після цього Мезюхо заявив, що всі подібні заяви абсурдні, а Україна не зможе захопити Крим, тому що "півострів перетворений в укріплений форпост для безпеки його жителів і захисту державних інтересів Росії на півдні".

Більш того, політолог, який переметнувся на бік РФ заявив, що в українській армії є окремі "спецроти для алкоголіків" і "нестатутні відносини співробітників", що також виключає можливість силового захоплення Криму.

Варто зазначити, що Іван Мезюхо народився і виріс у місті Сімферополь. Ще до окупації українського півострова Росією він очолював республіканську організацію Спілки молодих політологів України, також був ведучим політичного ток-шоу "Відкритий формат" на радіо "Крим". А після окупації півострова Мезюхо перейшов на бік ворога, і став головою громадської організації під назвою "Центр політичної освіти".

На даний момент Іван Мезюхо активно пише статті у дусі "кремлівської пропаганди". Мабуть, саме цю діяльність він називає "просвітницькою".

Як повідомляв "Телеграф" раніше, другий президент України Леонід Кучма переконаний, що Крим неодмінно буде повернутий Україні і те, що сталося там ніяк не можна називати анексією.

Теги:
#Крим #Окупація Криму #Силовий сценарій
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