Все заявления о возврате украинского Крыма политолог-пропагандист назвал абсурдными

Политолог из Крыма Иван Мезюхо, который после оккупации полуострова переметнулся на сторону врагов, заявил, что Крым сейчас превращен в "укрепленный форпост". По мнению политолога, именно поэтому у Украины нет шансов его захватить.

Об этом предатель Украины заявил в комментарии "РИА Новости".

Заявление про "укрепленный форпост" прозвучало в контексте последних высказываний экс-нардепа Верховной Рады Борислава Березы, который отметил, что не исключает силовой вариант захвата Крыма и призвал увеличивать мощность армии и привлекать крупных партнеров — США, Европу, Великобританию.

После этого Мезюхо заявил, что все подобные заявления абсурдны, а Украина не сможет захватить Крым, потому что "полуостров превращен в укрепленный форпост для безопасности его жителей и защиты государственных интересов России на юге".

Более того, переметнувшийся политолог заявил, что в украинской армии есть отдельные "спецроты для алкоголиков" и "неуставные отношения сотрудников", что также исключает возможность силового захвата Крыма.

Стоит отметить, что Иван Мезюхо родился и вырос в городе Симферополь. Еще до оккупации украинского полуострова Россией он возглавлял республиканскую организацию Союза молодых политологов Украины, также был ведущим политического ток-шоу "Открытый формат" на радио "Крым". А после оккупации полуострова Мезюхо перешел на сторону врага, и стал председателем общественной организации под названием "Центр политического просвещения".

На данный момент Иван Мезюхо активно пишет статьи в духе "кремлевской пропаганды". Видимо, именно эту деятельность он называет "просвещением".

Как сообщал "Телеграф" ранее, второй президент Украины Леонид Кучма убежден, что Крым непременно будет возвращен Украиной и произошедшее там никак нельзя называть аннексией.