Укр

Кучма объяснил, почему Украина потеряла Крым и Донбасс

Автор
М. Иванов
Дата публикации
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Автор
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Кучма объяснил, почему Украина потеряла Крым и Донбасс Новость обновлена 25 августа 2021, 10:56
Второй президент Украины Леонид Кучма

Леонид Кучма считает, что без сопротивления Украины уже стала бы Малороссией

Оккупация Российской Федерацией Крыма и война на Донбассе — по своей сути парадоксальная история. Ведь в первом случае Украина не защитила своего, а во втором — дала отпор оккупанту. Такое мнение высказал второй президент Украины Леонид Кучма изданию "Украинская правда".

Бывший глава государства подчеркнул, что произошедшее в Крыму ни в коем случае нельзя называть аннексией, поскольку этот термин означает безвозвратность утраченных территорий. Полуостров же, убежден Кучма, непременно однажды будет возвращен Украиной и то, что сейчас происходит — оккупация.

Что же касается причин случившегося, то Леонид Кучма видит в них некоторую парадоксальность. Дескать, ситуации диаметрально противоположные. Так, Украина потеряла Крым, поскольку не стала защищать своё, а война на Донбассе началась потому, что украинское государство в конце концов начало отвечать оккупанту. В итоге сопротивление стало причиной войны.

"Могли и не переходить (к войне — ред.), конечно. Могли сложить оружие и давать заднюю аж до Збруча (река на Западной Украине — ред.). И все было бы мирно, не было бы войны, и Украины никакой не было бы. А была бы одна большая Малороссия", — высказал позицию второй президент Украины.

Ранее "Телеграф" приводил мнение западных политологов о том, удастся ли Украине навсегда вырваться из сферы влияния России.

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