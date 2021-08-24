Прогнозы экспертов: навсегда ли Украина отвернулась от России?

Удастся ли Украине навсегда вырваться из сферы влияния России: как оценивают ситуацию политологи

Продолжающийся отрыв Украины от России считается одним из самых значительных европейских событий после распада СССР 30 лет назад.

Питер Дикинсон, редактор службы оповещения Атлантического совета в Украине, в своей статье на сайте "Atlantic Council" делится своим взглядом и мнением приглашенных экспертов о том, сможет ли Украина вырваться из сферы влияния России и стать успешной европейской страной. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

Разрыв через кровавый конфликт

За более чем семь лет вооруженного конфликта это жестокое и кровавое разделение двух стран унесло жизни более 14 тыс человек и вынудило миллионы украинцев покинуть свои дома. Этот разрыв вызвал потрясение по всему региону и погрузил весь мир в новую холодную войну. Но является ли геополитический развод между Россией и Украиной окончательным, или Москва все еще может заставить Киев вернуться в кремлевскую орбиту?

Признаки растущей напряженности между двумя новыми независимыми государствами были очевидны в течение первых двух десятилетий постсоветской эпохи, когда оранжевая революция 2004 года в Украине стала особенно важной вехой в ухудшающихся отношениях. Окончательный крах двусторонних отношений произошел в начале 2014 года, когда Россия отреагировала на революцию Евромайдана в Украине, оккупировав Крым и попытавшись организовать прокремлевские восстания в украинских городах на юге и востоке страны.

По прошествии более семи лет две страны по-прежнему вовлечены в вялотекущую необъявленную войну с небольшими перспективами какого-либо прогресса на пути к устойчивому мирному урегулированию. Россия продолжает оккупировать Крым и большую часть Донбасса на востоке Украины, но ее влияние упало до исторически беспрецедентного минимума на всей остальной территории Украины.

Снижение поддержки действий России среди населения Украины

Благодаря сочетанию растущих антикремлевских настроений и фактического лишения избирательных прав симпатизирующего Москве электората на оккупированной части восточной Украины и в Крыму, ранее грозные пророссийские политические партии Украины столкнулись с резким падением поддержки. Ранее их результат был на традиционном уровне 40-50%, теперь же он менее 20%. Этот спад отразился и в других секторах, включая бизнес, средства массовой информации и популярную культуру. Россия утратила свое давнее положение главного торгового партнера Украины и в настоящее время оказывается более изолированной от повседневной жизни украинцев, чем когда-либо за более чем три столетия.

Несмотря на эти неудачи, Владимир Путин упорно отказывался изменить курс в отношении Украины и, похоже, привержен сохранению нынешней конфронтации на неопределенный срок.

Очевидная одержимость Путина Украиной восходит к его катастрофическому вмешательству в президентские выборы в стране в 2004 году, которые сыграли ключевую роль в начале оранжевой революции и широко рассматривались как личное унижение российского лидера. Самым последним свидетельством зацикленности Путина на Украине стало эссе из 5000 слов об "историческом единстве" России и Украины, опубликованное в июле 2021 года, в котором выдвигалось империалистическое представление о русских и украинцах как о "одном народе", и в котором странным образом утверждалось, что Украина может быть "по-настоящему суверенной" только в партнерстве с Россией.

Когда президент Украины Владимир Зеленский впервые пришел к власти весной 2019 года, он выразил надежду, что сможет сесть лицом к лицу с Путиным и прийти к разумному компромиссу, чтобы положить конец конфликту. Однако усилия Зеленского не встретили ничего, кроме непримиримости и дальнейшей враждебности Кремля. В недавнем интервью "Washington Post" украинский лидер был вынужден признать, что когда дело доходит до Украины, Путин иногда становится просто "слишком эмоциональным".

Мнение экспертов

Поскольку Украина отмечает три десятилетия независимости, Атлантический совет пригласил ряд экспертов поделиться своими взглядами на будущее российско-украинских отношений и спросил, является ли геополитический раскол между двумя странами необратимым.

Дэниел Фрид, заслуженный научный сотрудник Атлантического совета

Является ли нынешний геополитический раскол между Украиной и Россией необратимым? Мало что действительно необратимо, но Путин много делает для того, чтобы национальная идентичность Украины кристаллизовалась в противовес России. Согласно русской националистической идеологии, украинская нация существует только как своего рода младший брат, связанный и подчиненный России. Именно такой аргумент привел Путин в своей июльской "статье" об Украине. Это крайняя точка зрения (и оскорбительная для многих украинцев), но есть основа для глубокого российско-украинского партнерства. Иная политика России в отношении Украины за последние 30 лет независимости Украины могла способствовать этому.

Вместо этого Путин проводил политику, враждебную национальным интересам Украины, как это, казалось, определяли украинцы. Самый яркий пример: Путин был союзником коррумпированному, дружественному Кремлю украинскому политику Виктору Януковичу, но затем вынудил Януковича нарушить свое обещание и отказаться подписать Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной в 2013 году, которое было широко популярно в Украине. Это вызвало протесты в Киеве, которые привели к изгнанию Януковича, а затем спровоцировали вторжение Путина в Украину, аннексию Крыма и продолжающуюся войну на востоке страны, которая оттолкнула украинское общественное мнение. Украинцы сейчас гораздо больше настроены за НАТО и против Кремля, чем это было бы в противном случае. Украинский патриотизм сегодня означает сопротивление атакам Кремля.

Действия Путина, наносящие такой ущерб российско-украинским отношениям, имеют логику, но плохую. Путинизм, система авторитарной клептократии, удерживает Россию экономически отсталой как экономику с извлечением стоимости, а не с добавленной стоимостью. Эта относительная отсталость делает систему уязвимой для вызовов изнутри. Поэтому он уделяет особое внимание сдерживанию иностранного влияния, особенно западных демократий.

Если Украине удастся стать страной свободного рынка, верховенства закона, демократического успеха, как обещали различные украинские лидеры, это стало бы упреком путинизму. Путин, который, кажется, ненавидит продемократические «цветные революции» даже больше, чем НАТО, вероятно, знает это и попытается предотвратить это. Таким образом, Путин выступает против того, чего хотят украинцы. Пока путинизм остается российской системой, между Россией и Украиной будут продолжаться разногласия.

Джеймс Шерр, старший научный сотрудник Эстонского института внешней политики Международного центра обороны и безопасности, Таллинн

Только великие наводнения и великие войны производят необратимые изменения. Спустя 30 лет после признания Российской Федерацией независимости Украины Москва продолжает считать себя высшим органом власти в отношении того, что эта независимость означает на практике. В 2014 году отказ Украины признать власть России привел к войне, которая не имеет никаких признаков прекращения. Тем не менее, Владимир Путин дал украинцам серьезное образование в области государственности.

Для президента Украины Владимира Зеленского война стала ритуалом перехода к политической зрелости. В этом году он сделал то, на что не хватило смелости ни у одного предыдущего президента Украины: начал преследования главного украинского союзника и сообщника Путина Виктора Медведчука.

Однако землетрясения, вызванные недавним отказом Вашингтона от продолжения санкций против строительства "Северного потока-2" и вывод войск из Афганистана, могут иметь более долгосрочные последствия. Такого же мнения придерживается нынешний секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев, который 19 августа предупредил Украину о необходимости подготовиться к предательству и дезертирству со стороны ее ближайшего союзника — Соединенных Штатов. Патрушев не является беспристрастным наблюдателем, но даже если бы он промолчал, отголоски этих событий все равно подорвали бы доверие Украины, пока Вашингтон не осознает, насколько много поставлено на карту. Украинцы наиболее сильны, когда понимают, что "нам не на кого положиться, кроме самих себя". Но государственность Украины в такие моменты подвергается наибольшей опасности.

Мария Снеговая, внештатный научный сотрудник, Атлантический совет

Нынешний геополитический раскол между Украиной и Россией напрямую связан с позицией российского руководства. Шок и травма, которые испытали украинцы в результате вторжения России, аннексии Крыма и продолжающейся войны на востоке Украины, сохранятся надолго и подпитывают негативное отношение к Кремлю среди большинства населения Украины. Между тем, прошлогодние поправки к Конституции России не оставляют места для сомнений в том, что Путин останется у власти до 2036 года, поэтому нет никаких оснований ожидать изменения тона двусторонних отношений в обозримом будущем.

Украина очень важна для Путина. В своем недавнем историческом эссе об «историческом единстве» русских и украинцев Путин еще раз дал понять, что не верит в существование независимой украинской нации. Вместо этого он рассматривает Украину как ключевое поле битвы в своей геополитической борьбе с Западом. Пока у власти Путин, текущая агрессивная политика Москвы в отношении Украины будет продолжаться, как и раскол между Украиной и Россией.

Андрей Загороднюк, председатель, Центр оборонных стратегий

Я убежден, что после Революции достоинства 2014 года, и особенно в результате продолжающейся войны на востоке Украины, большинство украинцев решительно отвернулись от идеи тесных связей с Россией. Большинство украинцев считают Россию виновной в войне и понимают, что у российских властей нет никаких добрых намерений по отношению к Украине или ее народу. Также можно с уверенностью сказать, что основные ценности, которые разделяет большинство украинцев, сейчас очень близки к тому, что мы понимаем как «западные ценности», и в то же время они несовместимы с принципами, которые формируют современное российское общество.

Однако в Украине все еще есть регионы, где это неприятие России и российских ценностей еще не так доминирует. Уверен, что это хорошо понимают и сами россияне. Скорее всего, в будущей стратегии России в отношении Украины это будет учтено. Вместо того, чтобы пытаться вернуть всю Украину в сферу влияния России, Москва будет стремиться нацеливаться на отдельные регионы страны и конкретные демографические группы, стремясь усилить внутреннюю напряженность и расколоть Украину изнутри. Такой подход представляет собой ключевую угрозу национальной безопасности Украины и должен решаться правительством.

Алексей Гончаренко, народный депутат Украины, Партия европейской солидарности

У нынешнего российского режима нет желания восстанавливать партнерство с Украиной. Вместо этого цель Кремля по-прежнему заключается в том, чтобы втянуть Украину в сферу влияния России, лишив страну суверенитета. Я считаю, что продолжающаяся сегодня агрессия России против Украины является хорошим примером известного афоризма прусского генерала Карла фон Клаузевица: "Война — это продолжение политики другими средствами".

Более семи лет украинцы сопротивлялись российской агрессии и давали понять, что отказываются стать кремлевской колонией, поэтому вполне вероятно, что конфликт будет продолжаться до тех пор, пока Россия не откажется от своих имперских притязаний. Это могло произойти только в двух сценариях: либо режим Путина сменится более демократичной формой правления, либо сама Российская Федерация рухнет, как это произошло с царской империей и Советским Союзом в двадцатом веке.

Возникновение демократической России в настоящее время выглядит крайне маловероятным. Напротив, большинство наблюдателей ожидают, что возможный преемник Путина разделит его авторитарные принципы. Идея нового коллапса России может быть несколько более правдоподобной в свете растущего недовольства среди местных элит и широких слоев населения России политикой экономического застоя, политических репрессий и международной конфронтации, проводимой Москвой. Тем не менее, для украинцев было бы глупо надеяться на резкое изменение политического климата в России или удобный крах путинского режима.

Для Украины наиболее прагматичный способ противостоять российской угрозе — сосредоточиться на победе в гибридной войне. Это требует значительной работы с точки зрения укрепления традиционного оборонного потенциала Украины, но это также означает усиление дипломатических, культурных и идеологических усилий по защите независимости страны.

Пол Д’Аньери, профессор политологии и государственной политики, Калифорнийский университет, Риверсайд

Россия может вернуть себе доминирующую роль в Украине только с помощью силы и подрывной деятельности. Отношения, которые преобладали до 2014 года, больше не возможны. Большинство украинцев и элиты отвергли Россию в политическом и экономическом плане. Они видят свое будущее в Европе. Однако этим амбициям могут помешать три фактора.

Во-первых, Европа в лучшем случае неоднозначно относится к включению Украины в ЕС. Многие европейские лидеры с радостью заключили бы сделку с Россией за счет Украины. В этом отношении решающее значение будут иметь выборы в Германии. Во-вторых, Россия полна решимости вернуть Украину, она терпелива, цинична и готова выделить для этого значительные ресурсы. В-третьих, коррупция в Украине предоставляет как возможность для российского влияния, так и оправдание западного отстранения.

Хотя агрессия России усложнила привлечение украинской элиты к сотрудничеству, многие каналы влияния остаются. Нетрудно представить, что Запад, устав от поддержки Украины и стремящийся заключить сделку с Москвой, будет оказывать давление на Украину, чтобы она согласилась на сделку, которая позволяет Западу перейти к другим заботам, в то время как Россия медленно берет верх. Если это произойдет, мы будем обвинять Украину в нежелании бороться с коррупцией так же, как мы это сделали в отношении Афганистана, и объявим результат неизбежным.

Владимир Дубовик, доцент, Одесский национальный университет имени Мечникова

Раскол 2014 года оказал глубокое влияние на российско-украинские отношения. Продолжающаяся агрессия России и оккупация Крыма делают невозможным возврат к прежним уровням взаимодействия. Пророссийский сегмент политического спектра Украины стал более сдержанным, в то время как общественное мнение по-прежнему стабильно критикует Москву. Таким образом, возврата к статус-кво, существовавшему до начала боевых действий в 2014 году, не будет.

В то же время для Москвы остается вполне возможным вернуть часть позиций, утраченных за последние семь лет. Многое будет зависеть от развития конфликта на востоке Украины, а также от темпов внутренних реформ в Украине и отношений Киева с Западом.

Поскольку конфликт на востоке Украины тянется без конца, он неизбежно становится частью ландшафта и теряет способность шокировать. Хотя пока мало признаков того, что это происходит, украинское общество может со временем стать более восприимчивым к идее о том, что пришло время искать какое-то урегулирование с Россией.

Украине крайне важно поддерживать прочные отношения с Западом. Остается опасность, что западные партнеры Украины могут потерять аппетит к сотрудничеству, особенно если Киев поставит под угрозу существующие партнерские отношения своими собственными непоследовательными действиями.

Украина также должна опасаться внутреннего застоя. Отсутствие ощутимых изменений и стойкая коррупция подрывают консенсус после 2014 года. Это может создать потенциально благодатную почву для прокремлевских сил для продвижения идеи геополитического поворота от евроатлантической интеграции к России.

Брайан Меффорд, старший научный сотрудник Атлантического совета

Текущий геополитический разрыв между Украиной и Россией резок, но политические ориентации могут измениться. Например, до войны 2014 года Украина поддерживала членство в НАТО только на уровне около 20 % населения. После более чем семи лет войны большинство украинцев теперь поддерживают идею вступления в НАТО.

Россию тоже нельзя недооценивать. Москва упорно работает над тем, чтобы заставить Украину вернуться в сферу своего влияния, и "Северный поток — 2" — последний резкий шаг России к достижению этой цели. Украина проявила стойкость в сопротивлении давлению России, но это сопротивление должно поддерживаться в течение длительного периода, который, вероятно, продлится еще десятилетия.

Украина может лучше всего обеспечить свое постоянное отделение от России путем ускорения интеграции в различные структуры Европейского Союза; путем борьбы с внутренней коррупцией и влиянием олигархов; и, в конечном итоге, путем повышения уровня жизни своих граждан. Когда общее качество жизни в Украине будет явно лучше, чем уровень жизни, предлагаемый среднему россиянину за границей, Украина необратимо укрепит свою независимость.

Ранее "Телеграф" публиковал полный текст речи Владимира Зеленского по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.