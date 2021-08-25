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Кучма пояснив, чому Україна втратила Крим та Донбас

Автор
М. Іванов
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Автор
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Кучма пояснив, чому Україна втратила Крим та Донбас Новина оновлена 25 серпня 2021, 10:56
Другий президент України Леонід Кучма

Леонід Кучма вважає, що без опору України вже стала б Малоросією

Окупація Російською Федерацією Криму та війна на Донбасі — за своєю суттю парадоксальна історія. Адже в першому випадку Україна не захистила свого, а в другому — дала відсіч окупантові. Таку думку висловив другий президент України Леонід Кучма виданню "Українська правда".

Колишній глава держави підкреслив, що те, що сталося в Криму ні в якому разі не можна називати анексією, оскільки цей термін означає безповоротність втрачених територій. Півострів же, переконаний Кучма, неодмінно одного разу буде повернутий Україні і те, що зараз відбувається — окупація.

Що ж стосується причин того, що сталося, то Леонід Кучма бачить в них деяку парадоксальність. Мовляв, ситуації діаметрально протилежні. Так, Україна втратила Крим, оскільки не стала захищати своє, а війна на Донбасі почалася тому, що українська держава врешті-решт початла відповідати окупанта. В результаті опір стало причиною війни.

"Могли й не переходити (до війни — ред.), Звичайно. Могли скласти зброю і давати задню аж до Збруча (річка на Західній Україні — ред.). І все було б мирно, не було б війни, і України ніякої не було б. А була б одна велика Малоросія ", — висловив позицію другий президент України.

Раніше "Телеграф" приводив думку західних політологів про те, чи вдасться Україні назавжди вирватися зі сфери впливу Росії.

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