Укр

РФ пыталась убрать обсуждение Крыма и Донбасса из повестки Генассамблеи ООН

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
67
Генассамблея ООН Новость обновлена 18 сентября 2021, 09:41
Генассамблея ООН

Попытки успехом не увенчались.

России не нравится то, что Украина поднимает вопрос оккупированных территорий на заседании Генассамблеи ООН. РФ пыталась исключить этот пункт из рассмотрения.

Об этом написал постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица в Facebook.

Он выложил перевод своей речи на заседании в поддержку повестки дня. Он отметил символизм дат, именно когда Россия сопротивлялась внесению в повестку вопроса про оккупированные земли Украины, войска Советского Союза более 80 лет назад начали оккупацию Польши.

Он отметил, что позицию России в Генеральном комитете поддержали только двое.

России "продавить" свою позицию не удалось. Украинское Министерство иностранных дел сообщило, что вопрос по оккупированным территориям на Донбассе и в Крыму будет в повестке 76 сессии Генассамблеи.

Ранее "Телеграф" писал о том, что глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что отсутствие представителя ООН на "Крымской платформе" было политически мотивированно и вызвано ориентацией на интересы определенных государств.

Теги:
#Россия #МИД #ООН #оккупированная территория
Аваков возвращается с новым проектом: возьмут ли на борт Гройсмана и Яценюка
Политика
Аваков возвращается с новым проектом: возьмут ли на борт Гройсмана и Яценюка
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Аваков возвращается с новым проектом: возьмут ли на борт Гройсмана и Яценюка
Аваков возвращается с новым проектом: возьмут ли на борт Гройсмана и Яценюка
Дата публикации
Категория
Всего за время пандемии заболели 2 344 398 человек.
Госпитализаций стало больше, выздоровлений меньше - статистика COVID-19 в Украине
Дата публикации
Категория
Обмен репликами произошел 17 сентября
Арахамия у Шустера публично намекнул Разумкову на скорую отставку
Дата публикации
Категория
Обладатель двух фантиков голосует на российских выборах
Триумф идиотизма – Пушилин засветил свое российское гражданство, а "паспорт ДНР" приравнял к фантику
Дата публикации
Категория
Украинцев ждут проблемы с субсидиями в 2022 году
Украинцы могут остаться без субсидий в 2022 году