РФ пыталась убрать обсуждение Крыма и Донбасса из повестки Генассамблеи ООН

Попытки успехом не увенчались.

России не нравится то, что Украина поднимает вопрос оккупированных территорий на заседании Генассамблеи ООН. РФ пыталась исключить этот пункт из рассмотрения.

Об этом написал постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица в Facebook.

Он выложил перевод своей речи на заседании в поддержку повестки дня. Он отметил символизм дат, именно когда Россия сопротивлялась внесению в повестку вопроса про оккупированные земли Украины, войска Советского Союза более 80 лет назад начали оккупацию Польши.

Он отметил, что позицию России в Генеральном комитете поддержали только двое.

России "продавить" свою позицию не удалось. Украинское Министерство иностранных дел сообщило, что вопрос по оккупированным территориям на Донбассе и в Крыму будет в повестке 76 сессии Генассамблеи.

Ранее "Телеграф" писал о том, что глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что отсутствие представителя ООН на "Крымской платформе" было политически мотивированно и вызвано ориентацией на интересы определенных государств.