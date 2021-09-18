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РФ намагалася прибрати обговорення Криму і Донбасу з порядку денного Генасамблеї ООН

Автор
Галина Михайлова
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Генасамблея ООН
Генасамблея ООН

Спроби успіхом не увінчалися.

Росії не подобається те, що Україна піднімає питання окупованих територій на засіданні Генасамблеї ООН. РФ намагалася виключити цей пункт з розгляду.

Про це написав постійний представник України в ООН Сергій Кислиця в Facebook.

Він виклав переклад своїй промові на засіданні в підтримку порядку денного. Він зазначив символізм дат, саме коли Росія чинила опір внесенню до порядку питання про окуповані землі України, війська Радянського Союзу понад 80 років тому почали окупацію Польщі.

Він зазначив, що позицію Росії в Генеральному комітеті підтримали тільки двоє.

Росії "продавити" свою позицію не вдалося. Українське Міністерство закордонних справ повідомило, що питання по окупованих територіях на Донбасі і в Криму буде у порядку денному 76 сесії Генасамблеї.

Раніше "Телеграф" писав про те, що глава українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що відсутність представника ООН на "Кримській платформі" була політично мотивоване і викликана орієнтацією на інтереси певних держав.

Теги:
#Росія #МЗС #ООН #окупована територія
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