ООН не брала участі в "Кримській платформі" з політичних мотивів — Кулеба

Кримське питання залишається в міжнародній політичній повістці.

Безліч країн і організацій, серед яких крім Ради Європи і НАТО, був і регіональний ГУАМ взяли участь в "Кримській платформі", на противагу їм одне з найавторитетніших об’єднань країн в світі — Організація об’єднаних націй — проігнорувала. Це рішення було свідомим.

Про це заявив глава українського Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу у четвер, 16 вересня.

За його словами, таке ігнорування міжнародного саміту свідчить про те, як в ООН йдуть справи всередині організації і як в ній розуміють свою роль і завдання в світі.

Кулеба зазначив, що таке ставлення неприпустиме, адже підтримка миру і безпеки — ключове завдання організації з моменту заснування.

Глава МЗС зазначив, що це зроблено з метою захистити інтереси певних держав, і подібне ставлення України буде міняти. Відзначимо, що частина країн-членів ООН були присутні на саміті.

Раніше "Телеграф" писав про те, що "Кримська платформа" зібрала близько півсотні країн і організацій-учасниць навколо питання повернення Криму. Президент України Володимир Зеленський намагався залучити РФ до розв'язання питання деокупації Кримського півострова. Йому це не вдалося. У Росії на саміт відреагували різко негативно. Водночас експерти відзначили, що підтримка України з боку міжнародного співтовариства — маркер для РФ по оцінці дій в Криму.