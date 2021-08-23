Участь країн в "Кримській платформі" — маркер "свій-чужий" для України, — Борис Бабин

Анексія півострова прискорила перехід до нового устрою світу

У понеділок, 23 серпня, в Києві пройде саміт "Кримської платформи". Уже відомо, що в ньому братимуть участь представники понад 40 різних країн і міжнародних організацій.

Захід пройде в столичному КВЦ "Парковий", а відкриє його співачка кримськотатарського походження Джамала піснею "1944".

Про те, чому саміт "Кримська платформа" — це глобальний захід, маркер цивілізованості та загальних цінностей, "Телеграфу" розповів професор, доктор юридичних наук екс-постпред президента України в АР Крим Борис Бабін.

"Ситуація з "Кримською платформою" доводить, що дії Росії щодо півострова з 2014 року стали набагато більшими, ніж черговий міжнародний злочин Кремля, — вони стали її основною стратегічною помилкою. Порушивши базові принципи міжнародного права РФ автоматично перевела ситуацію з рівня проблеми двосторонньої або максимум регіональної на глобальний рівень", — підкреслює Борис Бабін.

На його думку, Україна та її ключові партнери змогли цю помилку вірно використовувати.

"Наприклад, немає і, швидше за все, не буде "Курильської платформи" або "Абхазької платформи". Тому нинішня "платформа"- не тільки і не стільки збір деяких союзників України, та це й не форум якоїсь спільної допомоги нам у протидії росіянам. "Кримська платформа" стала ідеологічним збором цивілізованих націй світу, що мають величезний спільний стратегічний потенціал, а кримське питання — це в першу чергу саме маркер на їх спільні цінності. Відмітка "свій-чужий". А ось проблема РФ і всіх інших, хто не прихав 23 серпня до Києва, полягає саме в тому, що у них, звичайно ж, теж є цінності. Але у кожної країни — свої. А ось спільних цінностей завдань і ідеалів у тих держав, представники яких не зберуться в понеділок у Маріїнському дворі, виявляється, просто немає ", — вважає Борис Бабін.

Він вважає, що така ситуація не випадкова, адже сучасний світ дуже швидко поляризується.

"Захоплення Криму стало в цьому питанні своєрідним каталізатором. Ну і варто нагадати що історично в умовах поляризації світу і конфлікту цивілізацій перемагають завжди саме країни, пов’язані спільною метою і спільними цінностями", — резюмує Борис Бабін.

Відзначимо, що напередодні "Кримської платформи" секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що під тиском Росії одна країна відмовилася від участі в Саміті, однак не уточнив яка саме.

Про важливість "Кримської платформи", в тому числі в економічному ракурсі, "Телеграфу" розповів глава Республіканського комітету водного господарства АР Крим (2009-2010), міністр курортів і туризму Криму (2010-2014), голова Асоціації індустрії гостинності України Олександр Лієв.