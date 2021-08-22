Выступление Джамалы на "Крымской платформе" обойдется государству в 337 тыс. грн: уже нашлись недовольные

Украинская певица откроет саммит "Крымской платформы".

В Украине 23 августа пройдет первый саммит "Крымской платформы", в котором подтвердили свое участие 33 страны. А откроет мероприятие украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала с песней "1944", с которой в 2016 году победила на "Евровидении".

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что саммит пройдет в конгрессно-выставочном центре "Парковый".

Вроде как логично, чтобы на саммите "Крымская платформа" выступила именно Джамала, однако стоимость выступления певицы, которое появилось на сайте ProZorro, шокирует. Цена контракта составляет 337,4 тыс. грн.

На это уже отреагировали в сети, в частности и политолог и журналист Владимир Корнилов.

Ранее, "Телеграф" писал, что президент США Джо Байден определился, кого отправит в Украину на саммит "Крымской платформы".