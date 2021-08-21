"Крымская платформа" станет Рубиконом президента Зеленского

У Зеленского не остается иного выбора, как максимально эффективно реализовать "Крымскую платформу"

Президент США Джо Байден определил состав официальной делегации, которая посетит Киев для участия в саммите "Крымской платформы" 23 августа и мероприятиях ко Дню Независимости Украины 24 августа.

Делегацию возглавит министр экономики США Дженнифер М. Грэнхольм, компанию которой составят временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин и помощник секретаря по международным делам министерства энергетики Эндрю Лайт.

Ранее в СМИ сообщалось, что от США саммите "Крымской платформы" будет присутствовать министр транспорта Питер Буттиджедж.

Всего в саммите "Крымской платформы" будут участвовать представители более 40 стран и международных организаций.

О важности "Крымской платформы", в том числе в экономическом ракурсе, "Телеграфу" рассказал глава Республиканского комитета водного хозяйства АР Крым (2009-2010), министр курортов и туризма Крыма (2010-2014), глава Ассоциации индустрии гостеприимства Украины Александр Лиев.

"Я уверен, что "Крымская платформа" – долгожданный инструмент, который может стать действенным. Его планка, амбиции подняты так высоко в международном плане, что это не оставляет выбора для президента Зеленского, кроме как реализовывать с максимальной эффективностью этот инструмент. Иначе фиаско будет не только внутри Украины, но и на внешнеполитическом уровне", – отмечает Александр Лиев.

По его мнению, проведение "Крымской платформы", которое собрало довольно обширное иностранное представительство, станет Рубиконом для президента Зеленского в крымском вопросе.

"Его предшественник – Порошенко – максимально дистанцировался от крымской тематики, переложив ее на плечи Меджелиса крымскотатарского народа. Воспользовавшись тем, что спрашивать обществу с Меджелиса как-то неудобно – ведь это организация, которая больше всего пострадала от крымской аннексии, Порошенко с радостью делегировал ей всю ответственность за вопросы по Крыму. Потому все назначения были по квоте Меджелиса, весь нарратив в этом вопросе формировался именно там. Чего было явно недостаточно, – подчеркивает Александр Лиев. – Президент Зеленский же взялся за эту непростую тему не только на внутриполитическом, некоем пиар-уровне, но и на дипломатической арене. И привлек к этому довольно значимые силы. В это нельзя взять и поиграться, это останется на его репутации навсегда".

Экс-министр уверен, что "Крымская платформа" должна иметь не только дипломатический аспект, но и экономический, гуманитарный, культурный, экологический.

"Надо иметь готовые инвестиционные предложения для бизнеса наших стран-партнеров, чтобы уже сейчас мотивировать их. Чтобы они понимали, какие возможности получат после деоккупации Крыма, – поясняет Александр Лиев. – Уже понятно, что после этого нужно будет восстанавливать ирригационную (оросительную), водно-хозяйственную систему Крыма. Это потребует около полумиллиарда долларов – только на восстановление. А чтобы развить проект – речь может идти о миллиарде долларов. Это очень интересный бизнес проект, который окупается. Он весьма привлекателен с точки зрения инвестиций. И мы уже сегодня можем делать соответствующие предложения американским, немецким, нидерландским бизнесам. Они могут получить от наших властей заверения, что когда мы освободим Крым, именно они будут заниматься этими масштабными проектами".

То же самое, подчеркивает эксперт, касается портов Крыма.

"Их всего пять, есть перспектива для строительства еще двух глубоководных морских портов. Это тоже большая и выгодная инвестиция, – акцентирует Александр Лиев. – Следует мотивировать наших иностранных партнеров, а не просто молить о помощи. Надо показывать, что при деоккупации Крыма они получат хорошие возможности, а не просто восстановление справедливости (что, безусловно, очень важно). Как видим по истории с "Северным потоком-2", в Германии для бизнеса, как говорят, холодильник оказался важнее телевизора. Германский бизнес победил в вопросе политической целесообразности, настоял на своей выгоде. И "Северный поток-2" в итоге достраивают. И нам важно создать формат подкрепления договоренностей после деоккупации Крыма. Это усилит интерес к "Крымской платформе" в частности и восстановлению территориальной целостности Украины в целом".

Ранее Александр Лиев рассказал "Телеграфу", что Украина видит Крым международным курортом, а Путин – непотопляемым авианосцем.

Также Лиев пояснил, почему подтопления в Крыму будут повторяться.