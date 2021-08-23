Участие стран в "Крымской платформе" - маркер "свой-чужой" для Украины, - Борис Бабин

Аннексия полуострова ускорила переход к новому устройству мира

В понедельник, 23 августа, в Киеве пройдет саммит "Крымской платформы". Уже известно, что в нем будут участвовать представители более 40 разных стран и международных организаций.

Мероприятие пройдет в столичном КВЦ "Парковый", а откроет его певица крымскотатарского происхождения Джамала песней "1944".

О том, почему саммит "Крымская платформа" – это глобальное мероприятие, маркер цивилизованности и общих ценностей, "Телеграфу" рассказал профессор, доктор юридических наук экс-постпред президента Украины в АР Крым Борис Бабин.

"Ситуация с "Крымской платформой" доказывает, что действия России по поводу полуострова с 2014 года стали гораздо большим чем очередное международное преступление Кремля, – они стали ее основной стратегической ошибкой. Нарушив базовые принципы международного права РФ автоматически перевела ситуацию из уровня проблемы двусторонней или максимум региональной на глобальный уровень", – подчеркивает Борис Бабин.

По его мнению, Украина и ее ключевые партнеры смогли эту ошибку верно использовать.

"Например, нет и, скорее всего, не будет "Курильской платформы" или "Абхазской платформы". Потому что нынешняя "платформа" – не только и не столько сбор неких союзников Украины, да это и не форум по некой совместной помощи нам в противодействии россиянам. "Крымская платформа" стала идеологическим собранием цивилизованных наций мира, имеющих огромный совместный стратегический потенциал, а крымский вопрос – это в первую очередь именно маркер на их общие ценности. Отметка "свой-чужой". А вот проблема РФ и всех остальных, кто не приедет 23 августа в Киев, состоит именно в том, что у них, конечно же, тоже есть ценности. Но у каждой страны – свои. А вот общих ценностей задач и идеалов у тех государств, представители которых не соберутся в понедельник в Мариинском дворе, оказывается, просто нет", – считает Борис Бабин.

Он считает, что такая ситуация не случайна, ведь современный мир очень быстро поляризуется.

"Захват Крыма стал в этом вопросе своеобразным катализатором. Ну и стоит напомнить что исторически в условиях поляризации мира и конфликта цивилизаций побеждают всегда именно страны, связанные общей целью и общими ценностями", – резюмирует Борис Бабин.

Отметим, что накануне "Крымской платформы" секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что под давлением России одна страна отказалась от участия в Саммите, однако не уточнил какая именно.

О важности "Крымской платформы", в том числе в экономическом ракурсе, "Телеграфу" рассказал глава Республиканского комитета водного хозяйства АР Крым (2009-2010), министр курортов и туризма Крыма (2010-2014), глава Ассоциации индустрии гостеприимства Украины Александр Лиев.