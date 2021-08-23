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Зеленський на Кримській платформі зробив Росії несподівану пропозицію, відео

Автор
Т. Гулеватая
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Зеленський на Кримській платформі зробив Росії несподівану пропозицію, відео Новина оновлена 23 серпня 2021, 15:42
Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський запросив Росію приєднатися до Кримської платформи для спільного вироблення шляхів деокупацію Криму.

Про це український лідер заявив на заключному виступі саміту "Кримської платформи", публікує відео канал "Україна 24".

Зеленський зазначив, що хоч Росія і не брала участь в саміті, але так активно обговорювала і коментувала заяви, що склалося враження, ніби вона повноцінний учасник Кримської платформи.

"Якщо цей майданчик настільки цікавить її, ми запрошуємо РФ приєднатися до Кримської платформі для спільного вироблення шляхів деокупацію Криму та виправлення її історичної трагічної помилки", — підсумував президент України.

Додамо, що в Росії не втрималися від критики і різко висловилися з приводу проведення саміту, назвавши його "недружнім, антиросійським заходом".

У свою чергу президент Польщі Анджей Дуда подякував Зеленському за участь в саміті українською мовою.

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