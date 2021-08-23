Укр

Зеленский на Крымской платформе сделал России неожиданное предложение, видео

Автор
Т. Гулеватая
Дата публикации
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Автор
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Зеленский на Крымской платформе сделал России неожиданное предложение, видео Новость обновлена 23 августа 2021, 17:03
Владимир Зеленский

Зеленский пригласил Россию на Крымскую платформу.

Президент Владимир Зеленский пригласил Россию присоединиться к Крымской платформе для совместной выработки путей деоккупации Крыма.

Об этом украинский лидер заявил на заключительном выступлении саммита "Крымской платформы", публикует видео канал "Украина 24".

Зеленский отметил, что хоть Россия и не участвовала в саммите, но так активно обсуждала и комментировала заявления, что создалось впечатление, будто она полноценный участник Крымской платформы.

"Если эта площадка настолько интересует ее, мы приглашаем РФ присоединиться к Крымской платформе для совместной выработки путей деоккупации Крыма и исправления ее исторической трагической ошибки", — подытожил президент Украины.

Добавим, что в России не удержались от критики и резко высказались по поводу проведения саммита, назвав его "недружественным, антироссийским мероприятием".

В свою очередь президент Польши Анджей Дуда поблагодарил Зеленского за участие в саммите на украинском языке.

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