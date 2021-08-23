Укр

Анджей Дуда на "Крымской платформе" заговорил на украинском (видео)

Автор
Т. Гулеватая
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Автор
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Анджей Дуда на "Крымской платформе" заговорил на украинском (видео) Новость обновлена 23 августа 2021, 14:26
Анджей Дуда

Президент Польши поблагодарил Зеленского на украинском языке.

Президент Польши Анджей Дуда во время выступления на саммите "Крымской платформы", который призван внедрять стратегию деоккупации Крыма, высказал слова благодарности на украинском языке.

Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на трансляцию саммита.

Президент Польши начал речь на украинском языке, поблагодарив Зеленского за приглашение.

После чего Дуда перешел на польский и заверил в поддержке территориальной целостности Украины.

Кроме того, глава Польши отметил, что его стране хорошо знакомо слово "оккупация". Он вспомнил 1945 год, когда союзники предали Польшу и договорились со Сталиным.

После чего, он заверил, что "Польша есть и будет активным участником "Крымской платформы".

Отметим, 23 августа в столице проходит первый саммит "Крымской платформы". Участие в нем принимают представители более 40 стран мира. Инициатором мероприятия выступил Владимир Зеленский. Главный замысел — разработать план деоккупации аннексированного Россией Крыма. По окончанию саммита планируется подписание ряда стратегических документов.

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