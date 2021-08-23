Сегодня состоится первый саммит Крымской платформы - что нужно знать о нем и кто будет присутствовать

"Телеграф" собрал всю актуальную информацию о саммите "Крымской платформы", который состоится уже сегодня

В Украине уже сегодня, 23 августа, состоится важнейшее для нынешней власти событие — саммит "Крымской платформы". В нем примут участие представители более 40 стран мира. Также анонсировано подписание ряда важных для Украины документов.

Подготовка к саммиту была длительной и весьма сложной, как минимум потому, что "Крымская платформа" взбудоражила российскую власть.

"Телеграф" рассказывает, зачем нужна "Крымская платформа", почему она могла не состояться и кто в итоге на нее приедет.

Что это за саммит и зачем он нужен?

Крымская платформа — дипломатическая инициатива нынешней украинской власти. Проведение этого саммита президент Украины Владимир Зеленский анонсировал 20 октября 2020 года.

Главный замысел инициативы — возвращение вопроса Крыма в повестку дня, что в итоге должно закончиться возвратом полуострова под контроль Украины.

Сам Зеленский неоднократно говорил, что страны, подтвердившие свое участие в саммите поддаются риску из-за жесткой позиции РФ в этом вопросе. При этом свое участие в Крымской платформе подтвердили 45 стран.

Почему саммит мог не состояться?

Изначально "Крымская платформа" взбудоражила власть Российской Федерации. Неоднократно Москва оказывала давление на страны с требованием отказаться от участия в саммите. Доходило даже до шантажа.

Кроме того, по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Россия хотела сорвать Крымскую платформу с помощью специальной группы при Министерстве иностранных дел РФ.

"В российском МИДе действует целая группа, задача которой — «завалить» саммит Крымской платформы, что очень серьезно они воспринимают эту инициативу. Пока в Украине рассказывают, что это какая-то формальность, в России на самом деле считают Крымскую платформу серьезной угрозой и серьезно ей противодействуют", — заявил Кулеба 2 мая в эфире "Радио свобода".

Также представители российской власти неоднократно позволяли себе провокационные высказывания в отношении саммита. В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "Крымскую платформу" шабашем. А оккупанты Крыма пригрозили "болезненными последствиями" участникам саммита.

Кто в итоге будет участвовать?

Несмотря на все вышеуказанные перипетии, участие в саммите "Крымская платформа" подтвердили представители 45 государств и организаций. По завершению саммита они должны подписать открытую декларацию по оккупированному полуострову.

Известно, что саммит соберет 14 глав государств — Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Словакии, Венгрии, Молдовы, Словении и Финляндии. Также в "Крымской платформе" примет участие президент Европейского совета.

Остальные почти 30 стран и организаций-участниц саммита пришлют руководителей различных ведомств, премьер-министров и глав парламента.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что такая поддержка — это уже победа.