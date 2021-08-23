Сегодня состоится первый саммит Крымской платформы - что нужно знать о нем и кто будет присутствовать
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"Телеграф" собрал всю актуальную информацию о саммите "Крымской платформы", который состоится уже сегодня
В Украине уже сегодня, 23 августа, состоится важнейшее для нынешней власти событие — саммит "Крымской платформы". В нем примут участие представители более 40 стран мира. Также анонсировано подписание ряда важных для Украины документов.
Подготовка к саммиту была длительной и весьма сложной, как минимум потому, что "Крымская платформа" взбудоражила российскую власть.
"Телеграф" рассказывает, зачем нужна "Крымская платформа", почему она могла не состояться и кто в итоге на нее приедет.
Что это за саммит и зачем он нужен?
Крымская платформа — дипломатическая инициатива нынешней украинской власти. Проведение этого саммита президент Украины Владимир Зеленский анонсировал 20 октября 2020 года.
Главный замысел инициативы — возвращение вопроса Крыма в повестку дня, что в итоге должно закончиться возвратом полуострова под контроль Украины.
Сам Зеленский неоднократно говорил, что страны, подтвердившие свое участие в саммите поддаются риску из-за жесткой позиции РФ в этом вопросе. При этом свое участие в Крымской платформе подтвердили 45 стран.
Почему саммит мог не состояться?
Изначально "Крымская платформа" взбудоражила власть Российской Федерации. Неоднократно Москва оказывала давление на страны с требованием отказаться от участия в саммите. Доходило даже до шантажа.
Кроме того, по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Россия хотела сорвать Крымскую платформу с помощью специальной группы при Министерстве иностранных дел РФ.
"В российском МИДе действует целая группа, задача которой — «завалить» саммит Крымской платформы, что очень серьезно они воспринимают эту инициативу. Пока в Украине рассказывают, что это какая-то формальность, в России на самом деле считают Крымскую платформу серьезной угрозой и серьезно ей противодействуют", — заявил Кулеба 2 мая в эфире "Радио свобода".
Также представители российской власти неоднократно позволяли себе провокационные высказывания в отношении саммита. В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "Крымскую платформу" шабашем. А оккупанты Крыма пригрозили "болезненными последствиями" участникам саммита.
Кто в итоге будет участвовать?
Несмотря на все вышеуказанные перипетии, участие в саммите "Крымская платформа" подтвердили представители 45 государств и организаций. По завершению саммита они должны подписать открытую декларацию по оккупированному полуострову.
Известно, что саммит соберет 14 глав государств — Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Словакии, Венгрии, Молдовы, Словении и Финляндии. Также в "Крымской платформе" примет участие президент Европейского совета.
Остальные почти 30 стран и организаций-участниц саммита пришлют руководителей различных ведомств, премьер-министров и глав парламента.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что такая поддержка — это уже победа.
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