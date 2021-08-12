Оккупанты Крыма пригрозили "болезненными последствиями" участникам "Крымской платформы"

Оккупационные власти РФ пригрозили участникам саммита "Крымская платформа", который соберет 33 страны-участницы 23 августа, ограничительными мерами.

Об этом сообщает РИА.

Так называемый зам председателя совета министров Крыма - постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что одним из вариантов негативных последствия могут стать запрет въезда в Россию или наложение ареста на активы. Он отметил, что подобные решения находятся не в его компетенции, а в ведении федерального правительства.

"Крымская платформа" и последние заявления президента Украины Владимира Зеленского про полуостров будоражат умы российских деятелей не впервые. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу высказался по поводу возвращения Крыма в Украину.

"Телеграф" накануне писал, что в оккупированном Крыму Россия начала проводить масштабные военные учения. Эксперты отмечают, что полуостров стал военным плацдармом для РФ и предлагают готовиться к развертыванию ядерного оружия в регионе.