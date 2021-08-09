Россия начала военные учения в Крыму - задействованы все роды войск

9 августа армия РФ передислоцировала свои войска на юг - в Крым, Абхазию и Южную Осетию, где начала масштабные учения.

Так, по информации местных СМИ со ссылкой на Минобороны России, все роды войск РФ, в том числе авиация и Черноморский флот, начали масштабные батальонные тактические учения на юге России и во временно оккупированных автономных республиках.

Известно, что для учений задействуют целых 20 полигонов в Астраханской и Ростовской областях, а также на Ставрополье и Кубани, в Адыгее, Дагестане, Северной Осетии, Чечне, в захваченном Россией Крыму, на российских военных базах в Армении, в оккупированных Абхазии и Южной Осетии.

О масштабе учений говорит и статистика о привлеченной авиации: задействуют более 80 самолетов и вертолетов.

Продлятся эти учения более месяца и завершатся 15 сентября.

Напомним, в рамках воздушной компоненты международных учений Sea Breeze-2021, во время парашютного десантирования с вертолета на остров Змеиный, произошел инцидент: резким порывом ветра одного из парашютистов отнесло на значительное расстояние от суши и он был вынужден приводниться посреди моря.